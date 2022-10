BOURBONNAIS, Suzanne

(née Savignac)



Originaire de Notre-Dame-de-L'Île-Perrot, le 5 octobre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Suzanne Savignac, épouse de feu M. Aurèle Boubonnais. Outre son époux, elle est allée rejoindre sa fille Francine.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (Guy) et Ginette (Michel), son gendre Hubert, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Juliette, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 5 novembre 2022 à 14h en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal à Notre-Dame-de-L'Île-Perrot (1, rue de l'Église), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse. La famille recevra les condoléances à l'église dès 13h.