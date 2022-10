GUÉRIN, Élisabeth

(née Isabelle)



De Sainte-Martine, originaire de St-Michel, le 24 octobre 2022, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée Mme Élisabeth Isabelle, épouse de M. Jean-Paul Guérin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Michel, le samedi 5 novembre 2022 dès 13h et suivront les funérailles à 14h.