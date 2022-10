LAFONTAINE (Brunelle)

Thérèse



À St-Sauveur, le 18 octobre 2022, est décédée à l'âge de 98 ans, Mme Thérèse Lafontaine, épouse de feu M. Jean-Charles Brunelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Julie) et Sylvie (Michel), ses petits-enfants Annie (Jonathan) et Marc-André, ses trois arrière-petits-enfants Tiffany, Adam et Jackson, son frère Jean-Paul, sa belle-soeur Marguerite ainsi que ses autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 5 novembre à 11h en la cathédrale de St-Jérôme.La famille recevra vos condoléances ce même samedi à compter de 9h à la