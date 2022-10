JOANIS LABELLE, Colette



À Saint-Jérôme, le 26 octobre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Colette Labelle, épouse de feu M. Gaston Joanis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martin (Lise Jodoin), Julie (Pierre Bergeron) et Gilbert (Linda Chevrier), ses petits-enfants Alexandre, Simon, Élliot et Béatrice ainsi que leurs conjoint(e)s, son frère Pierre Labelle, son beau-frère Gaétan, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et ses nombreuses amies.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition et la famille va se recueillir en toute intimité. L'inhumation au cimetière de Saint-Jérôme aura lieu à une date ultérieure.La famille aimerait remercier les membres du personnel du 5e de l'Hôpital de Saint-Jérôme pour les bons soins prodigués à Mme Labelle.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.