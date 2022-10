LYMAN, Basil

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Basil Lyman au CHUM le 22 octobre 2022.Il laisse dans le deuil sa fille Jo-Anne Lyman, ses petits-enfants Jonathan et Karl, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Prédécédé par ses frères Allen, Myles (Aurella Duplessis), John (Carole Russell) et par sa soeur Kathleen (feu Fernand Lavoie), il laisse aussi son frère Frank (Carolle Pelletier), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Exposé à la560 BORD DU-LAC, DORVAL(514) 631-1511 www.jjcardinal.cale vendredi 4 novembre à compter de 9h, suivi des funérailles à 11h en chapelle de la résidence.La famille aimerait remercier le personnel du CLSC des Soins à Domicile Dorval-Lachine ainsi que le personnel du CHUM pour les excellents soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec. https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/