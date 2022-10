RACETTE, Germaine



À l'Hôpital Charles-LeMoyne de Longueil, le 4 octobre 2022 en début de matinée, à l'âge de 96 ans, entourée d'amour, est décédée Mme Germaine Racette, épouse de feu M. Ernest Fortier. Elle était la fille de feu M. Léandre Racette natif de St-Roch-de-l'Achigan demeurant à St-Lin-Laurentides et de feu Mme Juliette Gariépy originaire de St-Lin-Laurentides demeurant au même endroit.La défunte laisse dans le deuil, ses enfants : Michel (Lise), Johanne (Jacques), feu Sylvie et Benoît (Hélène), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, soeurs, frères, belles-soeurs, beaux-frères et plusieurs amis.Les membres de la famille accueilleront les parents et amis le samedi 5 novembre 2022 de 9h00 à 10h15 à la :1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES JM5 2V5residencelegare.cominfo@residencelegare.comLes funérailles auront lieu la même journée dès 10h30 en l'église paroissiale de St-Lin-Laurentides, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.