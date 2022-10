Cinq films à voir au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue

« Une cuvée exceptionnelle ». C’est ainsi que le président et cofondateur du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FCIAT), Jacques Matte, décrit la 41e édition de l’événement qui prend son envol ce soir à Rouyn-Noranda. Avec son aide, Le Journal a concocté une liste de cinq films à ne pas manquer pendant le festival.

Tu te souviendras de moi

Photo courtoisie, Les Films Opale

Attendu depuis plus deux ans, ce film d’Éric Tessier (Junior majeur) qui devait originalement sortir tout au début de la pandémie sera présenté en ouverture du festival, samedi soir, à Rouyn-Noranda, quelques jours avant de prendre l’affiche dans l’ensemble du Québec. Rémy Girard y incarne un professeur d’histoire à la retraite qui doit apprendre à vivre avec une perte de mémoire de plus en plus importante.

Le sixième enfant

Photo courtoisie

Premier long métrage du réalisateur français Léopold Legrand, Le sixième enfant relate l’histoire d’un impensable arrangement entre une famille précaire de cinq enfants et un sixième en route, et un couple d’avocats qui n’arrive pas à avoir d’enfant. L’acteur français Damien Bonnard sera sur place, demain, pour présenter le film.

Une belle course

Photo courtoisie

Le réalisateur de Joyeux Noël, Christian Carion, est de retour avec ce drame nostalgique qui réunit à l’écran Dany Boon (Bienvenue chez les Ch’tis) et Line Renaud (La maison du bonheur). Cette dernière se glisse dans la peau d’une vieille dame qui appelle un taxi pour la conduire à une maison de retraite. Sur le chemin, elle demandera à son chauffeur (Boon) de s’arrêter dans certains lieux qui ont marqué sa vie.

Les pires

Photo courtoisie

Lauréat du Grand Prix Un certain regard au dernier Festival de Cannes, ce drame des réalisatrices françaises Lise Akoka et Romane Guéret met en scène quatre adolescents choisis pour jouer dans un film tourné à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. L’actrice Esther Archambault fera le voyage en Abitibi pour assister à la projection du film, en clôture du festival.

En attendant Raif

Photo courtoisie

Présenté en première mondiale, ce nouveau documentaire de Luc Côté et Patricio Henriquez (Vous n’aimez pas la vérité – 4 jours à Guantanamo) relate le combat d’Ensaf Haidar pour faire libérer son mari, le blogueur Raif Badawi, qui a été emprisonné en 2012 par le régime saoudien et condamné à 10 ans de prison pour délit d’opinion.

►Le 41e Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscamingue aura lieu à Rouyn-Noranda jusqu’au 3 novembre.