Confusion parmi les féministes militantes

Les féministes québécoises, du moins dans leur nouvelle mouture, semblent avoir perdu la tête. On n’a qu’à observer leur silence face à la répression sanglante qui a lieu actuellement en Iran. Leurs « sœurs » iraniennes se font tuer en servant de cibles aux gardiens de la révolution alors qu’elles participent aux manifestations qui ont éclaté à travers le pays.

Nos féministes locales, prêtes à dégainer – symboliquement, précisons-le – devant les mâles de souche qui sont guidés par la culture du viol, sont prises dans un piège à ours lorsqu’il s’agit de prendre fait et cause pour les Iraniennes. Celles-ci risquent leur vie en enlevant le voile islamique imposé par l’ayatollah Khomeiny en 1979 au moment où il a instauré une théocratie. C’était le début de l’assujettissement brutal des femmes iraniennes.

Dans leur confusion, nos féministes québécoises, opposées à la loi 21 qui oblige les juges, les policiers et les enseignants qui incarnent l’État à retirer leurs signes religieux durant leurs heures de travail, revendiquent la liberté de choix. Dans leur matière grise, ces militantes ne font pas de distinction entre cette loi et la législation obscurantiste de l’État islamique iranien qui fait des femmes les inférieures de la Constitution.

Une féministe radicale, que je ne nommerai pas par charité, écrivait récemment sur les réseaux sociaux qu’elle s’imposait le silence devant le bouillonnement actuel en Iran, car elle ne comprenait pas bien l’histoire de l’Iran et voulait se renseigner plus avant.

Indigence

On est ici devant une réaction qui démontre l’indigence intellectuelle de gens qui, sans éducation et sans culture, professent des « opinions » qui sont plutôt des « feelings » qu’ils trouvent dans l’air du temps. Cet aveu, on le vérifie dans nombre de commentaires que l’on reçoit dans les médias.

Comment peut-on confondre la loi 21 sur la laïcité et l’exclusion systématique de la femme dans la théocratie des mullahs ?

Remarquons d’ailleurs le silence de plomb qui s’abat aussi sur nombre d’intellectuels occidentaux de gauche qui considèrent dans leur aveuglement idéologique que le « féminisme universaliste » auquel se réfèrent les Iraniennes serait le résultat de l’impérialisme occidental.

Autrement dit, c’est la culpabilité des Occidentaux blancs qui serait à la source de cette dérive. Et c’est ce qui est enseigné dans tant de nos grandes universités.

De là à conclure que la folie qui s’est emparée de nos esprits et dont on commence à découvrir les dégâts sociaux, politiques et moraux est bien antérieure à la pandémie qui s’est abattue sur la planète.

Fragilisation

Loin de disparaître, la pandémie nous a fragilisés en réduisant notre capacité intellectuelle de nous distancier de nous-mêmes afin de nous permettre de raisonner avant que de ressentir les choses.

La confusion des esprits s’en trouve augmentée car plusieurs s’enfoncent dans l’irrationnel.

Comment peut-on s’affirmer féministe et refuser de participer à une manifestation en faveur des femmes iraniennes ? Comment peut-on demeurer coi devant la décision du président turc Erdogan de tenir un référendum pour garantir le droit de porter un voile dans la fonction publique et dans les écoles et les universités ?

En cas de victoire, la Turquie s’ajoutera à la liste des pays où, comme en Afghanistan et en Iran, l’avenir s’annonce sombre pour les femmes. Chez nous, les féministes militantes se taisent, ou se tâtent.