AUTOTTE, Gilles



À Montréal, le 22 octobre, est décédé Gilles Autotte, à l'âge de 60 ans.Retraité de Postes Canada, facteur dévoué depuis 32 ans.Fils de feu Réal Autotte et de feu Raymonde Bibeau. Prédécédé par sa soeur Guylaine et son frère Alain, il laisse dans le deuil sa soeur Johanne, ses frères Christian (Valérie Bessette) et Richard (Nathalie Gaudreau), sa belle-soeur Nicole Jacques, son filleul Gabriel, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 5 novembre de 13 h à 16 h auT : 514 721-4925 | F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Des dons à la Société Alzheimer Montréal seraient appréciés.