BÉLANGER, Lise



Le 22 octobre 2022, Lise Bélanger, une ancienne employée de Woolco, est décédée à Laval, Québec, à l'âge de 85 ans.Lise laisse dans le deuil sa fille Kimberly (Raymond), son fils Kirk (Marie-Josée), ses petits-enfants Tyler, Chelsea, Mathis et Justine, ses soeurs Christiane (Adam) et Johanne (Yves), son frère Guy (Lise) ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Elle est précédée dans la mort par son époux bien-aimé, Douglas, ses soeurs Nicole et Micheline et son frère Gilles.La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Résidence Riviera pour leur soutien et soins attentifs.Selon la volonté de Lise, il n'y aura pas de funérailles ou de service commémoratif. Pour honorer sa mémoire, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.