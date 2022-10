PERRIN, Henri



Le 2 octobre 2022, est décédé Henri Perrin, natif de Ville Saint-Laurent. Il était le fils de feu Lucien Perrin et de feu Marguerite Leblanc.II laisse dans le deuil son épouse Louise Aubin, leur fille Annabelle (Steve) et ses petits-fils Ludovik et William ainsi que feu Pierrot.Il laisse également dans le deuil son ex-épouse Monique Renaud et leurs enfants: Sylvie, Louis, Ariane et Benoît ainsi que ses petites-filles Karine, Émilie, Tessa, Magalie, Félicia et Delphine et quatre arrière-petites-filles; ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 novembre de 14h à 17h et de 19 à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent, QC, H4N 2N6.Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Laurent au 805 boul. Sainte-Croix, le samedi 5 novembre à 10h, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.