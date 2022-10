BOUTHILLIER, Claude



À Montréal, le 14 octobre 2022, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Claude Bouthillier, fils de feu monsieur Paul-Émile Bouthillier et de feu madame Gisèle Dionne.Il laisse dans le deuil son frère Daniel, ses nièces Alex-Josiane (Frédéric) et Roxanne (Sébastien), ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition, ni de funérailles. Un hommage sera fait en privé.