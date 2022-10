MÉNARD, Jean-Pierre



À Saint-Sauveur, le 11 octobre 2022, est décédé, à l'âge de 86 ans, M. Jean-Pierre Ménard, époux de Mme Jacqueline Roy, domicilié à Saint-Sauveur.Outre son épouse, M. Ménard laisse dans le deuil ses enfants Michel (Julie), Patricia (Michel) et Brigitte (Jean-Maurice).Il quitte également ses petits-enfants Laurence (Benjamin) et Clara, son arrière-petite-fille Kimberly et laisse également ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances ce samedi 12 novembre de 11h à 14h au salon de laLes funérailles seront célébrées le samedi 12 novembre à 14h en l'église de Saint-Sauveur.À la mémoire de M. Ménard, votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation Richelieu International.