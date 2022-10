MILOT, Roland



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Roland Milot, le 16 septembre 2022, à Montréal, à l'âge de 93 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Reina Bédard, ses trois enfants, Jocelyne (Jean-Pierre), Chantale (François) et Louis-Philippe (Annie), ses huit petits-enfants, Geneviève (Nicolas), François (Camille), Simon, Daniel (Vanessa), Caroline (Maxime) Sarah, Louis-David, Louis-Thomas et ses sept arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 novembre de 13h à 17h au complexeUn hommage aura lieu au même endroit à 16h30.