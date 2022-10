Des caméras pour les victimes de malfaiteurs

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Avez-vous remarqué que les sonnettes intelligentes et les caméras de surveillance connectées se multiplient dans votre voisinage ? Un Montréalais en a pris bonne note.

Geoffrey Rollet veut s’organiser avec ses voisins pour fournir aux victimes de vol et de harcèlement, notamment, des preuves vidéo susceptibles d’étoffer leur dossier en cas de plainte à la police.

« Mon projet n’implique pas directement la police, mais veut aider les victimes à avoir accès à toutes les images qui peuvent les aider », m’explique M. Rollet, qui a lancé récemment un programme qu’il a baptisé « Bouclier citoyen » dans quatre quartiers de Mercier.

Je le rencontre près de chez lui pour qu’il m’explique son initiative encore toute jeune. À l’angle des rues Anne-Hébert et de Marseille, je compte les maisons munies de sonnettes avec caméra.

Sur six maisons, trois en sont manifestement équipées.

« Tu vois le paquet Amazon là devant la porte ? Si quelqu’un vient le voler, ce sont les sonnettes des voisins qui filmeront le crime, puisque cette personne ne semble pas elle-même en posséder une », m’explique M. Rollet.

« Si le voleur se déplace en voiture et ramasse les paquets, on verra le type et la couleur de son véhicule, son itinéraire, voire avec d’assez bons appareils, on apercevra la plaque d’immatriculation. »

En plus des vols de paquets, plusieurs autres crimes, par exemple le vandalisme ou le harcèlement, pourraient être filmés par une multitude de caméras.

Photo Louis-Philippe Messier

Distance avec la police

Pas question pour Bouclier citoyen de donner directement des images aux policiers.

« C’est à la victime d’en appeler à leurs voisins du Bouclier pour des images et c’est à la victime de porter plainte en fournissant ces preuves aux enquêteurs », précise M. Rollet.

« Évidemment, notre but, c’est de permettre à la police de travailler plus vite et plus facilement en améliorant la qualité des preuves fournies par les plaignants. »

Récemment, une voisine de M. Rollet se plaignait d’avoir été harcelée en pleine nuit par une ou plusieurs personnes qui sonnaient chez elle pendant une heure.

« Des femmes disent souvent qu’elles ont peur de rentrer chez elle à pied à partir du métro Radisson la nuit. Si un homme décide de suivre une femme pour l’intimider, une accumulation de toutes les images de surveillance sur son chemin aidera à l’identifier. »

Autocollants dissuasifs

Photo gracieuseté, Bouclier citoyen

En moins d’une semaine dans les quatre quartiers où il est implanté, le Bouclier citoyen réunissait déjà, dans un groupe Facebook privé, une soixantaine de membres.

« Plus on sera nombreux à offrir des images utiles aux victimes, plus ça facilitera les enquêtes. »

Dans l’espoir de dissuader les malfaiteurs, il suggère à ses membres d’apposer un autocollant à l’effigie du groupe sur leur fenêtre.

« Près de chez moi, on parle surtout de menus larcins, mais dans des quartiers plus dangereux, un Bouclier citoyen pourrait être encore plus utile. »

M Rollet se jure de purger des échanges de son groupe tout ce qui pourrait être assimilable à du profilage racial ou social.