Un 6e spectacle pour Dominic et Martin, unis par la scène depuis près de 30 ans

Même s’ils font «ville à part» et qu’ils s’épanouissent chacun de leur côté avec leurs projets professionnels respectifs, le couple humoristique formé par Dominic Sillon et Martin Cloutier sera uni à jamais par la scène et le stand-up. Ensemble depuis bientôt 30 ans, le duo renouvelle ses vœux avec un sixième spectacle en carrière.

Et ils ne pourraient être plus heureux de le faire.

«Quand la pandémie est arrivée, je ne pensais jamais remonter sur une scène, raconte Martin Cloutier, assis dans un restaurant de Québec tout près du Dagobert, là où le duo a fait ses débuts en 1993. Je pensais qu’on était dans un nouveau monde et que faire des shows, ça ne se pourrait plus.»

Puisque leurs expériences de vie nourrissent leur créativité, ce spectacle sobrement intitulé Six a entre autres été inspiré par la pandémie.

«À chaque fois qu’on écrit un spectacle, c’est ce qu’on vit qui se retrouve sur scène, note Martin Cloutier, qui fait de la radio en solo depuis dix ans. Le show est inspiré du confinement, de l’exercice qu’on a été obligé de faire de se regarder entre quatre yeux, de s’endurer. À un moment donné, Dominique raconte qu’il est saoul dans le bain à 2 h de l’après-midi. La réaction est très forte parce que les gens se reconnaissent là-dedans. La perte de liberté et le retour à la liberté, ça teinte le spectacle.»

Ils vont même jusqu’à faire un numéro sur les complotistes. « Ce qu’on dit dans le spectacle, c’est qu’il n’y a rien qui a été inventé dans les deux dernières années. Tout le complotisme qui s’est exacerbé durant la pandémie, c’était déjà là avant », souligne Dominic Sillon, qui travaille aussi sur La tour et Les grands bien-cuits ComediHa.

«Moi, quand j’étais petit, on nous disait de ne pas se tenir trop proche du micro-ondes parce qu’on allait pogner le cancer, illustre-t-il. Ensuite, il y a eu du monde qui ont dit que la terre est plate et qu’il y a des lézards parmi nous. Les complotistes ont évolué, notre regard sur eux aussi. On touche à ça parce que ça existe.»

Adieu les personnages

Le vieillissement et la mort sont aussi des sujets abordés par les deux complices, qui ont chacun perdu leur père.

Connus pour leur humour burlesque qui met en scène des personnages, cette fois-ci, c’en est terminé. Les personnages se sont effacés de leurs spectacles d’année en année pour qu’ils en viennent à une formule très pure de stand-up. À l’époque, les personnages leur avaient été imposés parce que c’est ce qui était à la mode.

«Le stand-up, c’était un rêve inavoué et on s’assumait pas tout le temps. Et on est déjà des personnages en soi!» s’exclame Martin Cloutier.

«Très objectivement, je pense que c’est notre meilleur show, ajoute-t-il. Je pense qu’on est encore plus pertinent et que notre jeu est encore plus raffiné.»

♦ Dominic et Martin sont en spectacle partout au Québec. Pour toutes les dates, visitez dominicetmartin.com