BREAULT, Daniel



Le 22 septembre 2022, à la suite d'une longue maladie, est décédé Daniel Breault, à l'âge de 64 ans.Il laisse dans le deuil sa mère Monique Thibault, son père Yvon Breault, ses frères et sa soeur: Pierre (Sylvie Raymond), Alain, Sophie (Stephan Longpré) et Jean-François (Véronique d'Aragon), sa nièce Élizabeth Longpré (Maxime Côté), son filleul Émile Longpré et son neveu Édouard Breault, ainsi que ses oncles, tantes, cousins et cousines et de nombreux amis, en particulier ceux et celles avec qui il a partagé sa passion pour son activité sportive préférée, le golf.La famille vous accueillera pour échanger des souvenirs heureux le samedi 12 novembre 2022 de 11h à 15h, au:STEVE L.ELKAS INC.4230 RUE BERTRAND-FABISHERBROOKETél: (819) 565-1155 | Télec: (819) 820-8872www.steveelkas.comUne cérémonie en mémoire de sa vie aura lieu à 15h, le même jour, à la chapelle du même endroit.L'inhumation de ses cendres se fera ultérieurement en présence de sa famille.La famille tient à remercier sincèrement l'ensemble du personnel médical oeuvrant au 4e étage de l'Hôpital et centre d'hébergement D'Youville pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués au cours des dernières années, ainsi que tous les autres intervenants pour leur soutien.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHUS ou à la Fondation VITAE.