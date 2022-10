ASSELIN, Marcel



Le 20 octobre 2022, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Marcel Asselin conjoint de madame Ghislaine Léonard, de Repentigny.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Valérie (Benoit) et Tommy (Valérie), ses petits-enfants: Gabriel, Élizabeth, Jean-Mathieu, Antoine, Éliane, Zachary, Joshua, Mathys et Laurianne, ses arrière-petits-enfants: Louka, Léa, Mélodie, Maëly, James, ses soeurs Lise (Brian) et Line (Raymond), neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 5 novembre 2022 de 14h à 17h au :Une cérémonie suivra à 17h en la chapelle.