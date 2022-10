Fêtons donc !

Est-ce mon côté fêtard, épicurien ou les deux ? On ne fête pas assez. Sommes-nous gênés de nous célébrer ?

Dans ce beau grand Québec, on festoie à la bière comme si on l’avait inventée ou que nous en étions les plus grands consommateurs. Nous ne sommes même pas proches. Il y a une trentaine de festivals de bière à travers le Québec. Bravo, mais c’est en bouffe, dans l’assiette, en gastronomie qu’on se démarque et pas à peu près. N’ayons pas peur d’élever notre fourchette. C’est nous qui avons inventé le beurre de peanut, le smoked-meat, le pâté chinois, la soupe aux pois, les fèves au lard, le ragoût de patte de cochon, la tourtière et la poutine. Et je ne vous parle pas des produits de l’érable qui sont maintenant exportés dans plus de 70 pays. Et que dire du pouding chômeur.

Saviez-vous que le champion mondial ouvreur d’huîtres bien inscrit dans le livre Guinness est votre compatriote Marc Bardier ?

Personne ne fait des guédilles au homard comme ici. Au restaurant Célébrité à Brossard, on offre 59 sortes de poutine.

L’exemple du lac

À Roberval, lors du week-end de la Traversée du lac Saint-Jean, on organise et prépare un repas probablement unique au monde. Pas moins de 10 000 personnes attablées dans la rue sur une distance d’un kilomètre et demi à des tables bien montées et alignées soupent cordialement ensemble. Cette tradition géniale a plus de 60 ans. Rien de moins. Ça, c’est un party !

Après le festival de la poutine à Drummondville, si un de ces soirs de juillet, on allait tous manger du smoked meat sur la rue Saint-Laurent entre Notre-Dame et Crémazie à Montréal ?

Sinon, un kilomètre de pâté chinois à Trois-Rivières, 500 kilos de tourtière à Chicoutimi suivi d’un 400 kilos d’une gigantesque tarte aux bleuets à Alma.

Mille toasts au beurre de peanut un matin à Bedford où un pharmacien, Marcellus Gilmour Edson, a été le premier à le concocter.

Et la bouillabaisse aux Îles-de-la-Madeleine, les crevettes et guédilles à Matane, le homard à Gaspé.

Les fèves au lard sont disponibles, les voulez-vous ? Allumez... le four.

Itou

Les deux pattes d’en avant dans les airs... pour la première fois en Gaspésie, un orignal arrive devant deux chasseurs et se rend.

Au PQ, PSPP pour : Paul Serment Pas Prêté.

Qui aurait prédit qu’un jour Occupation... double.

Arber Xhekaj avait le surnom wifi auprès de ses coéquipiers. Mais, depuis le début de la saison dans la Ligue, c’est la fée des dents !

Ça va mieux depuis que les deux par quatre sont en bas de 100 $.

Peut-on citer la Tour de Pise dans un concours d’architecture ?

Les paroles les plus chantées sur la planète seraient « La la la... »

Quand il pleut, j’ai peur de l’apnée du soleil.

Danielle Béland, professeure de danse résume : « Moi, être calme, ça m’énerve. »

Coupure chez les facteurs. Plus de peur que de malle.

On s’habitue à tout. Même Tony Accurso travaille de la maison maintenant.

À DEMAIN AUX SPORTS