Engageons-nous à promouvoir un leadership sain

Chers membres de Hockey Québec.

Pour clore notre semaine Restaurer notre hockey, je tenais à vous adresser quelques mots sur l’importance du leadership dans notre sport.

École de vie, le hockey nous enseigne des valeurs et des leçons fondamentales qui nous rassemblent et nous font grandir individuellement et collectivement. Le leadership, la discipline, le dépassement de soi, l’estime de soi et la capacité d’être un bon coéquipier et une bonne coéquipière ne sont que quelques exemples d’atouts qui forment nos leaders de demain. Pour une majorité de Québécoises et de Québécois, le hockey a marqué positivement nos vies.

Au cours des derniers mois et notamment durant la dernière semaine, nous avions à cœur de vous partager plusieurs initiatives dans le but de conscientiser et sensibiliser la communauté aux valeurs du hockey, dont celles d’inclusion et de respect. Étant donné l’importance de ces enjeux, nous nous engageons donc à maintenir les efforts pour Restaurer notre hockey.

Changement de culture

On parle beaucoup du changement de culture. Cependant, il doit venir de chacun d’entre nous. Il est donc important de rappeler que nous devons accorder la priorité au jeu avant tout et que nous avons tous une responsabilité en tant que joueurs, entraîneurs, parents, officiels, organisateurs de promouvoir un leadership sain.

En tant qu’acteur de la communauté du hockey, le leadership est une valeur fondamentale de notre sport que chaque joueuse et chaque joueur souhaitent développer. Un leader, c’est quelqu’un qui est capable de guider, d’influencer et d’inspirer. Pour moi, un bon leader intervient lors de situations plus difficiles et veille au bien-être d’autrui. Il affiche un sens des responsabilités et d’équité envers tous. Il rassemble ses pairs, au lieu de les diviser. Il se fixe des objectifs et fait ressortir le meilleur de chacun. C’est pourquoi chacun d’entre nous se doit d’être un gardien des valeurs de notre sport national.

Chacun doit faire sa part pour changer les mentalités pour que les jeunes vivent la meilleure expérience possible au hockey.

Ensemble, engageons-nous à Restaurer notre hockey. Faisons la différence !

Jocelyn Thibault, directeur général de Hockey Québec, papa de trois hockeyeuses et ex-gardien de la LNH, habitant la région de l’Estrie