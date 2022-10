Islanders de New York: un grand exploit pour Josh Bailey

L’attaquant des Islanders de New York Josh Bailey disputait vendredi le 1000e match de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et il fera partie à jamais d’un groupe très sélect de joueurs ayant accompli ce fait d’armes avec une seule équipe.

• À lire aussi: Retraite: Devan Dubnyk accroche ses jambières

• À lire aussi: CH: le périple à l'étranger se poursuit face aux Blues

L’ailier droit de 33 ans, un exemple de constance depuis le début de sa carrière, en 2008-2009, est le 36e hockeyeur à établir cette marque dans le même uniforme. Dans l’histoire des Islanders, il a rejoint les grands Denis Potvin (1060) et Bryan Trottier (1123).

«J’ai reçu d’innombrables textos d’amis et d’anciens coéquipiers, de la famille et autres, a mentionné Bailey après la rencontre face aux Hurricanes de la Caroline. Je suis un peu dépassé par tout le soutien et les bons mots. J’ai eu les yeux pleins d’eau à certains moments cet après-midi en lisant certains textos, à me remémorer l’époque où j’étais un enfant jusqu’à aujourd’hui.»

En plus, Bailey a touché la cible dans cette rencontre, obtenant le but de la victoire en deuxième période. Les Islanders l’ont emporté 6 à 2, et le neuvième joueur sélectionné au repêchage de 2008 a porté son total en carrière à 557 points, dont 178 filets.

«Pour Josh, c’est beau à voir. Tu ne peux pas imaginer un meilleur moment, qu’il réussisse le but de la victoire. Il a un grand rôle dans l’histoire de cette franchise et pour l’équipe [actuelle], alors c’est bien mérité», a commenté l’attaquant Brock Nelson.

Laissé de côté une fois par l’entraîneur-chef Lane Lambert cette saison, l’Ontarien a inscrit deux buts en sept rencontres.