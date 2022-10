La Caisse de dépôt mise gros en Australie

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Elle investira dans des résidences étudiantes

La filiale immobilière de la Caisse de dépôt, Ivanhoé Cambridge, s’est engagée à investir près d’un milliard de dollars australiens (870 millions $ CA) dans Scape Core, qui détient le plus important portefeuille de résidences étudiantes en Australie, soit 27 immeubles et plus de 13 000 lits. « Le secteur des logements pour étudiants en Australie connaît une forte reprise cette année », a indiqué Ivanhoé Cambridge dans un communiqué, évoquant des « perspectives attrayantes de croissance des loyers ».

Dur trimestre pour les jeunes pousses

Les start-up québécoises ont recueilli à peine 90 millions $ au cours du troisième trimestre de 2022, révèlent des données compilées par le site briefed.in. C’est 83 % de moins que les 538 millions $ récoltés pendant la même période de l’an dernier. À peine 13 transactions ont été conclues, contre 31 en 2021. Les plus importants financements réalisés ont été ceux de BrainBox AI (30 millions $) et de Planned (18 millions $).

Valsoft fait trois acquisitions

La montréalaise Valsoft a réalisé trois acquisitions cette semaine. Elle a mis la main sur la firme suédoise MWM, spécialisée dans les logiciels pour les groupes médiatiques, sur l’albertaine Enrich Software, qui dessert l’industrie du camionnage, et sur l’américaine ServiceCentral Technologies, axée sur les assurances et les garages. Valsoft a réalisé une cinquantaine d’acquisitions depuis sa fondation par Sam Youssef et Stéphane Manos, en 2016. Les deux entrepreneurs ont cofondé Pornhub en 2007 avant de revendre leur participation dans l’entreprise pornographique en 2010.

Nimonik s’étend dans l’Ouest

Nimonik de Montréal a annoncé cette semaine l’acquisition de MediaLogic, une firme de Calgary, pour une somme non précisée. Fondée en 2008 par Jonathan Brun, Nimonik conçoit des logiciels de gestion de la conformité réglementaire. Elle compte plus de 500 clients à travers le monde. Quant à MediaLogic, elle dessert des centaines d’entreprises de l’Ouest canadien avec son système de surveillance des ressources naturelles.

Unito amasse 20 millions $

La jeune pousse montréalaise Unito a récolté 20 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement menée par la Caisse de dépôt. L’entreprise fondée en 2015 par Eryk Warren, Grégoire Bois, John Espinoza et Marc Boscher commercialise des outils pour synchroniser les projets, les tâches et les conversations entre différents logiciels de gestion du travail. Unito, qui a triplé ses effectifs depuis 2020, a adopté la rémunération transparente et compte une équipe de direction paritaire.

Il achète du Guru

Eric Graveline, le plus important actionnaire de Guru, a réinvesti près de 55 000 $ dans le producteur de boissons énergisantes au cours du mois d’octobre. Le titre de Guru a perdu plus de 75 % de sa valeur depuis le début de 2022. Depuis janvier, l’ancien banquier d’affaires a investi près de trois quarts de million de dollars dans l’entreprise québécoise.