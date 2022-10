Le bordel du tunnel, c’est lundi

Les automobilistes du Grand Montréal ont eu droit à une journée calme samedi avant que ne commence le réel calvaire en raison des travaux dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dès lundi, pour le retour au bureau.

Malgré quelques incidents sur les routes, la circulation était plutôt fluide à Mont-réal et ses alentours. Tout le contraire du week-end précédent, où un embouteillage de plusieurs kilomètres en a surpris plus d’un samedi après-midi, sur la route 132 à la hauteur de Longueuil.

« Les gens ont vu ce qu’il s’était passé, donc ils ont pu planifier leurs déplacements de manière plus conséquente », explique Gilles Payer, porte-parole au ministère des Transports du Québec (MTQ).

Photo courtoisie

C’est plutôt dans l’ouest de la métropole où les automobilistes ont dû prendre davantage leur mal en patience, sur le pont de l’Île-aux-Tourtes.

Jusqu’à lundi matin, des réparations du pont d’étagement du chemin des Pins sont en cours, provoquant la fermeture de l’A40 est, entre le boulevard des Anciens-

Combattants et la sortie suivante.

« Il y a un détour par la voie de desserte. À partir du moment où on doit ralentir sur l’autoroute, les gens freinent subitement et coupent, ce qui provoque un bouchon qui peut perdurer. Pourtant ce n’est pas nouveau, les travaux sont là chaque fin de semaine depuis un bout », précise M. Payer.

En préparation pour lundi

Du côté du pont-tunnel, les équipes du MTQ sont à pied d’œuvre afin d’être fin prêtes pour le début des travaux, lundi.

« Ils vont installer tout près de 4000 mètres de glissières de béton, en plus d’effacer les vieilles marques blanches au sol, cite en exemple le porte-parole. Ils sont aussi en train de connecter les nouvelles bretelles de déviations pour circuler en direction sud dans l’autre tube. »

« C’est pas loin de 60 h de travail en continu », laisse-t-il tomber.

En direction de Montréal, les travaux sont déjà en place depuis le début de la semaine avec deux voies sur trois pour circuler.

« On a vu cette semaine que c’était vivable. On prédisait que le temps pour atteindre l’entrée du tunnel pouvait augmenter jusqu’à trois fois et on n’a pas atteint ça, ou que très rarement », explique Gilles Payer.

Les gros changements seront plutôt en direction de la Rive-Sud, alors que les automobilistes auront une seule voie plutôt que trois pour circuler dès lundi.

« Les lundis sont toujours plus tranquilles depuis que le télétravail est répandu. Si ça va bien lundi, méfiez-vous de mardi. On prévoit deux à trois semaines d’adaptation. »