Le résilient Maurice

Dans la pièce de théâtre Maurice, Anne-Marie Olivier se glisse à la perfection dans la peau d’un homme de 66 ans devenu aphasique à la suite d’un accident vasculaire cérébral. L’auteure et actrice habite avec beaucoup de luminosité un homme qui existe et qu’elle a rencontré.

Quatre mois après avoir quitté la direction artistique du Trident, pour retourner à la création, Anne-Marie Olivier propose, avec sa compagnie Bienvenue aux dames, un bel objet théâtral au cœur de l’humain.

À l’affiche jusqu’au 12 novembre au théâtre Périscope, Maurice est un spectacle sur la résilience d’un homme qui, à 33 ans, a perdu une partie de sa mobilité et de sa capacité à s’exprimer avec des phrases complètes.

À chaque représentation, Anne-Marie Olivier invite un membre du public sur scène afin de créer une conversation, comme celle qu’elle a eue, il y a quelques années, avec le vrai Maurice. Un Maurice qui, lors de la première, était dans la salle.

L’homme se raconte à travers ces échanges initiés par ce personnage qui souffre d’aphasie.

Une façon de faire audacieuse et à haut risque. Mardi, lors de la première, on a senti, à quelques moments, qu’on s’éloignait un peu lorsque l’invité, totalement de bonne foi, a voulu s’impliquer à sa façon. Ce qui est humain dans les circonstances et qui démontre l’authenticité d’une conversation qui peut partir dans toutes sortes de directions. À chaque égarement, Anne-Marie Olivier a réussi, avec humour, à ramener le train sur les rails.

Et lorsque Maurice hésite sur un mot et que l’invité est incapable de le décoder, des gens du public viennent à sa rescousse.

Vivre pleinement

Dans une mise en scène d’Olivier Arteau, Maurice se déroule dans une atmosphère intimiste avec, comme décor, une petite table, une orange, un cendrier et une lampe suspendue. Il y a aussi un petit réfrigérateur avec un choix de boissons pour l’invité de la représentation.

Situation amusante, lors de la première, mardi, lorsque Maurice a allumé une cigarette de théâtre qui s’est enflammée joyeusement, provoquant un immense éclat de rire dans un Périscope rempli au maximum de sa capacité.

Anne-Marie Olivier propose un Maurice plus que crédible à travers ses mouvements, les mots qu’elle cherche et ses hésitations. On y croit. Pleinement.

Elle campe un homme résilient, qui malgré ses nombreuses limitations a beaucoup d’humour et qui respire le bonheur.

Un homme qui était économiste, qui travaillait 80 heures par semaine, incapable de dire plus de deux mots à sa sortie d’un coma de neuf jours et qui a été rejeté par sa famille.

Maurice expose une réalité à travers le prisme humain comme sait le faire Anne-Marie Olivier. Un beau spectacle vrai, plein de résilience et avec un Maurice qui a choisi, malgré les embûches, de vivre pleinement et qui croit être devenu, à la suite de son AVC, une meilleure personne.