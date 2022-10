Les Astros égalisent la Série mondiale

Les Astros de Houston ont visiblement appris de leurs erreurs, eux qui ont pris une avance de cinq points dans le deuxième match de la Série mondiale, sans la laisser filer cette fois, pour l’emporter 5 à 1 contre les Phillies de Philadelphie, samedi au Minute Maid Park.

• À lire aussi: Un Québécois à la Série mondiale

• À lire aussi: Un rare gérant canadien au rendez-vous

La veille, la formation texane s’était aussi offert une avance de cinq points, mais l’équipe de la Pennsylvanie avait tranquillement remonté la pente, pour triompher 6 à 5 en première manche supplémentaire.

Dans le duel du jour, les favoris de la foule ont amorcé le match en force. Jeremy Pena a produit le premier point des siens, dès le premier tour au bâton de son équipe, puis il a complété son tour du sentier sur le double de Yordan Alvarez. Ce dernier a aussi pu croiser le marbre peu après, lorsqu’il a profité d’un relais imprécis d’Edmundo Sosa en direction du premier coussin, dans l’objectif de retirer Yuli Gurriel.

Alex Bregman a aussi donné une raison de célébrer aux partisans, lui qui a cogné une longue balle de deux points en cinquième manche.

Les Astros ont marqué tous leurs points face au lanceur Zack Wheeler, qui a finalement été retiré après cinq manches, ayant permis six coups sûrs et trois buts sur balles.

Pour sa part, l’artilleur de l’équipe locale Framber Valdez a été brillant au monticule, faisant mordre la poussière à neuf adversaires. Il a finalement laissé sa place après six manches et un tiers, lui qui a permis le seul point des visiteurs, sur quatre coups sûrs et trois buts sur balles.

Avec une égalité de 1-1 dans la série, les deux formations profiteront d’une journée de congé, dimanche, avant de disputer trois matchs en trois soirs, de lundi à mercredi, à Philadelphie.