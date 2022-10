Voici des lieux où célébrer l’Halloween en famille

Si dans plusieurs maisons hantées l’horreur est poussée à l’extrême, il y a tout de même des endroits où le niveau de peur est plus adapté aux familles, selon l’âge des enfants. Dans plusieurs sites, des zones sont définies en conséquence. Aux parents de juger.

Voici des lieux qui conviennent bien aux familles pour l’Halloween. Les enfants sont invités à se costumer.

1) La Belle de Coteau-du-Lac

Photo courtoisie, La Belle de Coteau-du-Lac

Dans le cadre de son Festiv’Halloween, la ferme de Coteau-du-Lac, à l’ouest de l’île de Montréal, accueille les enfants (samedi après-midi) dans son labyrinthe de maïs hanté. Les petits monstres sont invités à cueillir des citrouilles et du maïs à popcorn.

En soirée, le labyrinthe est envahi par des personnages lugubres. Les ados à la recherche d’émotions fortes seront peut-être tentés d’aller voir le Domaine maudit où se trouvent d’anciens bâtiments de ferme habités par des êtres macabres. Fête foraine avec jeux et musique.

►Du samedi 29 octobre au lundi 31.

2) Le Parc Safari

C’est dans un décor de sorcières, de fantômes et de pirates qu’on visite le jardin zoologique. Parmi les citrouilles cachées sur le site, il y en a une qu’il faut absolument trouver : la citrouille dorée. Une feuille d’indices est remise à l’entrée.

3) Le Jardin botanique

Photo courtoisie, Lola Meunier

La Grande Serre est devenue le refuge de l’Ensorceleur Kalbacius avec ses drôles de créatures. On y découvre le tunnel des vargouilles, un étrange épouvantail et un spectaculaire arbre-fantôme. À la Serre d’accueil, un cours d’ensorcellement permet d’expérimenter des potions magiques avec des végétaux.

À l’extérieur, les enfants s’amusent dans Le parcours des pas de sorciers, bordé de citrouilles aux formes variées. Les jeunes peuvent aussi participer à la chasse aux ensorcelés pour retrouver les créatures qui se sont échappées des mains de Kalbacius

4) Le Zoo de Granby

L’Halloween est un beau prétexte pour visiter le parc animalier. Toiles d’araignée, épouvantails et citrouilles nous mettent dans l’ambiance. Des mascottes animent les lieux. Au fait, plusieurs animaux ont eu droit à des courges ou des citrouilles pour l’occasion.

DESTINATIONS D’HALLOWEEN

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Ski Saint-Bruno

Au pied de la montagne, on côtoie gnomes, sorcières et autres créatures dans la Forêt enchantée. Toute la famille est conviée à une chasse aux citrouilles. Animaux de ferme. Jeux gonflables.

►skisaintbruno.ca

Uplà le soir

Au parc d’aventure Arbraska, au mont Saint-Grégoire, le parcours Uplà s’illumine en soirée. Labyrinthe de filets suspendus sur trampoline géant. Pour adultes, ados et enfants de cinq ans et plus.

►upla.ca

Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.