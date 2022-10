L’Océanic entend se relancer face aux Islanders

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski entend très bien profiter de son retour devant ses partisans afin de renouer avec la victoire dimanche après-midi face aux Islanders de Charlottetown.

Même si les Islanders seront sur la fin d’un voyage de trois matchs en quatre jours sur la route, l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, estime que ce ne sera pas une partie de plaisir.

« C’est une équipe très bien dirigée par Jim Hulton qui présente généralement une solide opposition en allant chercher le meilleur de chacun de ses joueurs. De notre côté, il faut continuer de nous améliorer de match en match. Mis à part quelques revirements coûteux en début de partie, nous avons dominé les Voltigeurs, malgré la défaite. Nous venons de jouer nos deux meilleurs matchs sur la route cette saison », a-t-il analysé.

Rotation chez les jeunes

Gabriel Robert sera de retour devant le filet dimanche après deux départs consécutifs de Patrik Hamrla, ce qui est rare depuis deux ans alors qu’on y allait avec un système d’alternance.

« Patrik le mérite. Il a mieux fait. Il a connu plusieurs bons matchs. On s’attend à voir Gabriel revenir en force et saisir sa chance dimanche », a mentionné Serge Beausoleil.

Le pilote de la formation rimouskoise prévoit apporter quelques changements à sa formation.

« Nous avons une rotation très intense chez nos jeunes de 16 et 17 ans. Je n’aime pas voir un jeune rester trop longtemps hors de l’alignement. Jude Campbell progresse bien. Il était en retard sur la condition physique. Il a travaillé fort à l’entraînement et il a joué deux bonnes périodes à Drummondville. Il possède un physique imposant et il peut marquer des buts. »

« À moins d’une véritable contre-performance, je ne pense pas faire sauter des matchs aux joueurs de 18 ans qui sont plus habitués au calendrier plus chargé dans notre circuit que dans le midget », a précisé Serge Beausoleil.

Sprynar, un cas douteux

S’il est acquis que Xavier Filion, Luke Coughlin et Mathis Aguilar seront tous absents en raison de blessures, le cas de l’attaquant Jan Sprynar est différent.

« Son cas est au jour le jour. On verra demain matin [dimanche] », a indiqué Serge Beausoleil. Sprynar a subi une légère blessure au haut du corps jeudi à Shawinigan qui lui a fait rater le match contre les Voltigeurs.

Le défenseur Mathys Laurent est retourné avec sa formation du collège St-Laurent.

« On va le revoir dans l’entourage de l’équipe. Il a prouvé qu’il est du calibre de la LHJMQ. Ça nous donne une belle profondeur à la ligne bleue », a expliqué l’entraîneur-chef et directeur-gérant de l’équipe.