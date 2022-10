Mathurin rivalise avec les puissants Nets

Le Québécois Bennedict Mathurin n’a montré aucun complexe devant les vedettes des Nets de Brooklyn Kyrie Irving et Kevin Durant, lui qui a inscrit 32 points dans un gain de 125 à 116 des Pacers de l’Indiana, samedi, au Barclays Center.

• À lire aussi: NBA: les Spurs rompent subitement le contrat du prometteur Joshua Primo

• À lire aussi: Les 76ers se vengent des Raptors

En un peu plus de 33 minutes sur le parquet, Mathurin a été le plus productif des siens, réussissant huit de ses 17 lancers, dont six des neuf du centre-ville, ainsi que ses 10 lancers francs. Il a de plus ajouté cinq rebonds et deux passes décisives à sa fiche.

Quelques joueurs ont bien épaulé Mathurin dans cette victoire, dont Tyrese Haliburton, avec 26 points, Isaiah Jackson, par un double-double de 18 points et 10 rebonds, ainsi que Buddy Hield, qui a amassé 17 points, neuf rebonds et huit passes décisives.

Du côté des Nets, Irving et Durant ont animé le spectacle, respectivement avec 35 et 26 points.

Forts d’une séquence de deux victoires, les Pacers demeureront à Brooklyn dans l’espoir de répéter leurs exploits, lundi, encore contre les Nets.