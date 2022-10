Montembeault mérite plus de respect

Deux victoires en trois matchs, une moyenne de buts alloués de 2,32 et un pourcentage d’arrêts de 0,931 : qu’est-ce que ça va prendre de plus pour que Samuel Montembeault obtienne enfin un peu de crédit pour ce qu’il accomplit depuis qu’il a joint le Canadien ?

Encore jeudi soir, face aux Sabres de Buffalo, le gardien québécois a été excellent dans la victoire de 3 à 2 des siens, repoussant 43 des 45 lancers dirigés vers lui.

Pourtant, après la rencontre, on n’en avait que pour Kaiden Guhle qui avait inscrit son premier but dans la LNH ou pour David Savard qui tient la brigade défensive à bout de bras en l’absence de Joel Edmundson et Michael Matheson.

D’un côté, je suis d’accord avec ça et les deux défenseurs méritaient les éloges. Mais Montembeault, comme c’est le cas depuis qu’il est arrivé à Montréal, continue de jouer dans l’ombre.

C’est comme si on le tenait pour acquis. Comme si on se disait : Montembeault est à Montréal parce que Carey Price n’est pas là. On continue de marteler à qui veut bien l’entendre, et sans trop se remettre en question, que Cayden Primeau est le gardien d’avenir de l’équipe. Comme si c’était une évidence et qu’il avait tout fait pour le prouver.

À ce sujet, je l’ai dit et je le répète : je suis loin, très loin d’être convaincu qu’un ancien choix de septième ronde soit la solution à long terme devant le filet du Tricolore. En tout cas, ça va m’en prendre plus pour me convaincre.

Un soldat

Montembeault a tout fait ce qu’on lui a demandé sans broncher, depuis son arrivée à Montréal.

Dans la tourmente, l’an dernier, il a pris le rôle de gardien numéro 1 lors de la blessure de Jake Allen et a tenu le fort même si, lui aussi, était blessé. Il a même dû être opéré au poignet droit au cours de l’été.

À chaque match, il était bombardé et devait composer avec une équipe en véritable implosion devant lui. Il l’a fait non seulement de façon admirable, mais, surtout, sans jamais dire un mot.

Encore jeudi, on lui a confié le filet pour la première fois en dix jours et il a été formidable.

Tout ça, encore une fois, dans l’indifférence presque complète.

Début prometteur

Le match de jeudi était d’ailleurs fort important. Il s’agissait du premier d’un court voyage de quatre parties sur la route pour le Canadien. Ces voyages de début de saison sont toujours très importants pour la suite des choses et l’équipe a bien répondu.

J’ai aimé le travail de Josh Anderson lors de ce duel. Il était affamé, il patinait comme le vent et était constamment premier sur la rondelle.

Dommage qu’on ne puisse pas voir ce Josh Anderson à toutes les rencontres.

Le gros ailier du Canadien a toujours eu des problèmes de constance et s’il parvient à enchaîner les soirées comme celle de jeudi plus souvent, il pourrait connaître une excellente saison.

J’ai aussi apprécié la contribution de Savard. C’en est un autre, qui est arrivé à Montréal dans un rôle modeste et qui s’acquitte de chacune de ses tâches avec beaucoup d’efficacité.

On voit que c’est un vrai professionnel et il récolte les fruits de son travail et de son dévouement. Même offensivement, même s’il ne sera jamais un quart-arrière, il démontre de belles choses, dont sur le but de Guhle.

Les éloges qu’il reçoit sont pleinement mérités.

J’espère maintenant que Montembeault commencera, lui aussi, à en recevoir davantage.

– Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Le cirque arizonien

Je ne peux m’empêcher de penser à André Tourigny quand je vois ce qui se passe en Arizona. L’équipe a disputé, hier soir, son premier match à son domicile temporaire, le Mullett Arena, un amphithéâtre universitaire de 5000 places. Les vestiaires visiteurs n’étaient même pas encore prêts et avaient été aménagés à la bonne franquette entre quatre rideaux noirs. D’un autre côté, peu importe l’organisation, Tourigny a le grand privilège d’être l’un des 32 entraîneurs-chefs dans la LNH. Après sa carrière, il saura bien nous raconter quelques histoires de son passage en Arizona, mais pour le moment, il vit une expérience unique, celle de diriger dans le meilleur circuit au monde. Ça demeure un gagnant et un grand compétiteur et sa place est dans le circuit Bettman.

Torts et Bruce

Deux vétérans entraîneurs vivent des débuts de saison complètement opposés. D’un côté, John Tortorella, dont l’embauche par les Flyers de Philadelphie avait été vivement critiquée, fait de l’excellent boulot en début de saison. Pendant qu’on les voyait croupir au fond du classement, les voici qui ont remporté cinq de leurs sept premiers matchs de la saison, et ce, sans Sean Couturier. De l’autre côté, maintenant, Bruce Boudreau vit des moments difficiles à la barre des Canucks de Vancouver qui ont péniblement remporté leur premier match de la saison, jeudi soir, face au Kraken de Seattle malgré le fait qu’ils ont été dominés 36-19 au chapitre des lancers. Clairement, son poste est en jeu et si ça ne se replace pas, il pourrait fort bien devenir le premier entraîneur congédié cette saison.

Kessel marque l’histoire

Phil Kessel est devenu le joueur ayant joué le plus de matchs consécutifs dans l’histoire de la LNH, avec 990. C’est quand même spécial ce qu’il est parvenu à accomplir et je crois qu’il méritera sa place au Temple de la renommée du hockey. Certes, Kessel est un personnage et les nombreuses histoires qui circulent à son sujet le prouvent. Mais il n’en reste pas moins qu’il connaît une carrière exceptionnelle. Avec 400 buts et 959 points en carrière, avant son match d’hier soir, il présente des chiffres dignes des meilleurs de l’histoire. En plus, il possède deux bagues de la Coupe Stanley, remportées en 2016 et 2017 avec les Penguins de Pittsburgh.