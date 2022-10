Montréal: le pont-tunnel va compliquer la circulation ce week-end

De nombreuses entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal sont attendues en fin de semaine, notamment à cause des travaux prévus lundi sur le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Pour rappel, les travaux du pont-tunnel occasionneront la fermeture de trois voies sur six dès le 31 octobre; une seule voie sera ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal jusqu’en novembre 2025.

Des travaux engendreront également des entraves sur le pont Samuel-de Champlain entre Brossard et Montréal et dans le tunnel entre Montréal et Longueuil en direction sud sur l’autoroute 25, qui sera complètement fermée samedi et dimanche de 6 h à midi.

Le pont Victoria sera également impacté avec une seule voie maintenue en direction de la Rive-Sud entre vendredi 13 h 30 et lundi 5 h.

Le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé lui aussi dans les deux directions entre Montréal et Kahnawake de dimanche 2 h à lundi 2 h.

L’île de Montréal connaîtra également de nombreuses entraves, avec notamment la fermeture complète de l’autoroute 40 entre la sortie 41 et l’entrée suivante, en direction est, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

La bretelle menant de la route 138 à l’autoroute 20 ouest sur l’échangeur Saint-Pierre sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

L’autoroute 20 sera également fermée dans l’échangeur Saint-Pierre entre la sortie 63 et l’entrée de la 1re Avenue en direction ouest, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h.

L’échangeur Saint-Pierre sera également fermé en direction est entre la sortie 2 et l’échangeur de dimanche 23 h à lundi 5 h.

Sur la route 138 est, entre la rue Clément et l'échangeur, deux voies sur trois seront fermées de samedi 7 h à dimanche 23 h.

L’autoroute 40 n’y coupera pas avec la fermeture de deux voies sur trois dimanche de 22 h 30 à lundi 5 h, en direction est, à la hauteur du boulevard Bourget.

Il y aura également fermeture complète dans le tunnel Ville-Marie sur la route 136 entre la sortie 3 et les entrées des rues Notre-Dame Ouest de la Cathédrale de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h.