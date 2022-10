Préparez-vous à des rabais jusqu’à 80%!

Du 3 au 6 novembre, la Grande braderie de la mode est à Québec. Des rabais irrésistibles sur une panoplie de marques de chez nous vous attendent.

Pour sa 53e édition, la Grande braderie de la mode québécoise propose aux passionnés de mode une immense variété d’articles de qualité à des prix incroyables. « On trouve des rabais allant jusqu’à 80 % sur les prix courants. Il y a également de nouvelles collections à 20 % de rabais », précise la fondatrice et présidente de l’événement, Anne de Shalla.

Une foule de marques et de designers

Mode féminine et masculine, manteaux, sacs, chaussures, bijoux et cosmétiques de boutiques et créateurs québécois de renom feront déplacer les foules vers l’Espace Dalhousie du Terminal de croisières de Québec, où se tiendra l’événement. En proposant des collections éthiques et soucieuses de l’environnement, qui recourent au upcycling ou qui habillent la diversité corporelle, la Braderie reflète les valeurs des consommateurs.

Les fans de prêt-à-porter, de vêtements de sport et plein air ainsi que de haut de gamme, comme le propose Iris Setlakwe, seront donc comblés. Voici quelques noms que vous pourrez y croiser : Annie 50, Au Noir, Blanc Mouton, Brume, ça va de soi, Slak et bien d’autres. De belles trouvailles à prix accessible en perspective!

Faciliter l’achat local

La Braderie demande aux marques participantes d’identifier les articles vendus avec des pastilles servant à indiquer leur provenance. Vous saurez donc en un coup d’œil si, par exemple, la jupe qui vous fait craquer a été dessinée, échantillonnée et fabriquée entièrement ici (ou partiellement). Une initiative fort appréciée de tous ceux et celles qui souhaitent acheter le plus local possible!

Les mannequins, c’est vous!

Afin de mettre en vedette ceux et celles qui encouragent nos artisans et commerces, la Braderie vous invite cette année à poser fièrement avec l’article que vous venez d’acheter. Les photos de nos mannequins d’un jour seront ensuite publiées sur nos réseaux sociaux. Les participants courent la chance de remporter une carte-cadeau pour la prochaine édition de l’événement. De plus, à l’achat de n’importe quel article, vous pourriez gagner une des deux cartes-cadeaux d’une valeur de 100 $ qui seront tirées chaque jour de la Braderie.

Les coups de cœur de Geneviève Borne

L’animatrice et icône de la mode au Québec Geneviève Borne présentera sur place ses trouvailles du 3 au 6 novembre. Une rencontre inspirante!

Heures d’ouverture

Jeudi : de 17 h à 21 h

Vendredi : de 10 h à 21 h

Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

Lieu : Espace Dalhousie du terminal de croisières de Québec

braderiedemodequebecoise.com