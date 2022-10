Retraite: Devan Dubnyk accroche ses jambières

Le gardien Devan Dubnyk a officiellement annoncé sa retraite du hockey professionnelle, vendredi.

Celui qui a disputé 12 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) a aussi indiqué qu’il se joignait à l’équipe de diffusion des matchs du réseau NHL Networks à temps plein.

Pendant les dernières séries éliminatoires, l’homme de 36 ans avait fait de l’analyse en direct pour plusieurs matchs du Wild du Minnesota.

«C'est plaisant de rester dans le sport, a déclaré Dubnyk au quotidien The Mitchell Republic. J’étais nerveux au début. Maintenant que j’ai la chance de le faire davantage, je peux y mettre ma propre personnalité. Je l'apprécie vraiment.»

Dubnyk a disputé sa dernière campagne dans le circuit Bettman en 2020-2021, où il a porté les couleurs des Sharks de San Jose et de l’Avalanche du Colorado. La saison suivante, le natif de Régina a joué quatre parties avec les Checkers de Charlotte, dans la Ligue américaine.

Celui qui a été sélectionné en première ronde (14e au total) du repêchage de 2004 par les Oilers d’Edmonton a gardé les filets 542 fois dans la LNH, lui qui a aussi évolué pour les Predators de Nashville, les Coyotes de l’Arizona et le Wild. En carrière, Dubnyk a maintenu un dossier de 253-206-54, un taux d’efficacité de ,914 et une moyenne de buts alloués de 2,61.

Sean Couturier passe de nouveau sous le bistouri

L’attaquant des Flyers de Philadelphie Sean Couturier est encore bien loin d’un retour au jeu, lui qui s’est de nouveau fait opérer au dos jeudi.

L’organisation de la Pennsylvanie en a fait l’annonce deux jours plus tard, spécifiant que l’athlète de 29 ans sera sur la touche pour une période de trois à quatre mois.

Il s’agit de la deuxième fois en moins de 10 mois que Couturier passe sous le bistouri pour la même blessure au dos. Le mois dernier, les médecins des Flyers avaient pourtant indiqué qu’il n’avait pas besoin d’une deuxième opération.

«Après avoir parlé avec quelques spécialistes différents, il a été décidé d’y retourner et de réparer», a déclaré le directeur général Chuck Fletcher.

«Il a arrêté de patiner, avait pour sa part dit l’entraîneur-chef John Tortorella jeudi, après l’entraînement des siens. Il n’est tout simplement pas prêt pour le moment. Je ne le considère pas dans mes plans pour la formation dans un futur rapproché.»

Couturier a disputé son dernier match le 18 décembre 2021 et est passé une première fois sous le bistouri en février. Il s’est fait mal au même endroit avant le camp d’entraînement.

Le récipiendaire du trophée Frank-J.-Selke en 2020 a été limité à 29 parties en 2021-2022. Il a amassé six buts et 11 mentions d’aide pour 17 points. En carrière, le huitième choix au total du repêchage de 2011 a touché la cible 180 fois et fourni 280 aides pour 460 points en 721 rencontres.