TEMPE, Arizona - Après le match inaugural disputé vendredi soir au «Mullett Arena», ce sera au tour d’Alexis Lafrenière et des Rangers de New York de visiter le nouveau domicile des Coyotes de l’Arizona, dimanche.

Si la petitesse de l’amphithéâtre en laisse plusieurs perplexes, l’entraîneur-chef des Coyotes André Tourigny apprécie grandement l’énergie présente dans l’aréna.

«J’ai dirigé dans des amphithéâtres avec 5000 personnes où il y avait beaucoup plus d’énergie que dans certains amphithéâtres avec 20000 personnes et c’était le cas ce soir [vendredi], a estimé Tourigny, après la défaite de 3 à 2 en prolongation des siens face aux Jets de Winnipeg . Je suis content de l’énergie qu’il y avait dans le building, honnêtement. Il y a bien des arénas à travers la Ligue nationale où il y a moins d’ambiance que ce qu’on ressent ici. On souhaitait une ambiance électrique et on l’a eue.»

AFP

Tourigny n’a pas à chercher bien loin pour répertorier un aréna digne de la Ligue nationale de hockey où, selon lui, l’atmosphère est moins intéressante qu’au «Mullett Arena». C’était le cas du Gila River Arena, qui servait de domicile aux Coyotes, jusqu’à l’an dernier, à Glendale.

«Ça ne se compare pas avec ce qu’on avait à Glendale, où il n’y avait pas beaucoup d’ambiance, a convenu l’entraîneur québécois. Maintenant, on sent les partisans qui poussent avec nous. C’est plaisant.»

Doan, père et fils

Si un duel entre les Coyotes et les Jets n’avait rien de trop excitant à première vue, force est d’admettre que la foule de 5000 spectateurs, tout près de l’action, a mis le feu dans la place. Après la présentation des joueurs, les spectateurs ont notamment applaudi la présence de l’ancien joueur Shane Doan et de son fils Josh, capitaine des Sun Devils de l’Université d’État de l’Arizona (ASU), qui ont procédé à la mise au jeu protocolaire.

AFP

Au-delà de l’animation ponctuée de percussions, la foule a bondi d’un trait quand le premier but d’un club de la Ligue nationale de hockey au «Mullett Arena» a été marqué par un joueur des Coyotes, soit Christian Fischer, à mi-chemin durant la période initiale. Fischer a également été l’auteur de l’autre but des locaux.

«Sur une note positive, j’ai apprécié l’énergie de la foule, c’est un aréna plaisant où jouer», a d’ailleurs vanté Fischer, déçu du revers malgré le brio du gardien Karel Vejmelka, qui a effectué 32 arrêts face aux Jets.

Un calendrier difficile pour les Coyotes

Pour la suite, le club de l’Arizona se tourne vers les Rangers, puis deux autres matchs suivront au «Mullett Arena», la semaine prochaine, contre les Panthers de la Floride et les Stars de Dallas. Les Coyotes, qui avaient disputé leurs six premières premières de la saison à l’étranger, reprendront la route pour une interminable série de 14 rencontres.

«Avec nos sept matchs hors-concours sur la route, ça fait quand même 27 des 31 premiers matchs à l’étranger, a souligné Tourigny. Mais peu importe le nombre de parties sur la route dans le prochain mois, ça ne change rien sur ce que j’ai à faire au quotidien.»