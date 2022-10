BUSSIÈRES, Claude



À son domicile de Verchères, le 9 octobre 2022, est décédé, à l'âge de 77 ans, M. Claude Bussières, époux de Mme Yolande Provost.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeur: feu Jean-Jacques (Ghislaine Pilon), feu Marie (Pierre Goulet), feu Yvan (Michele Dubois), feu Roland (feu Lise Véronneau), Maurice (Francine Véronneau) et Jean-Marc. Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Provost: Pierre (feu Sabine Joncas), Gilles (Louise Aubry), feu Marcel (Claudette Desjardins), Claude (Johanne St-Pierre), Muriel, Gisèle (Benoît Larose), Jean (Ghislaine Currie), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Un hommage à Claude aura lieu le 5 novembre 2022, au Club de golf de Verchères au 250 Montée du Moulin, de 13h à 16h. Que ceux et celles qui l'ont connu et aimé partagent une pensée spéciale pour lui.Parents et amis sont invités à venir partager ces quelques moments pour un dernier au revoir à notre cher Claude. Des dons seront acceptés et remis à l'Hôpital Pierre-Boucher.S. JACQUES & FILS INC.4 ST-ANDRÉ, VERCHÈRESTél:. 450-583-3511