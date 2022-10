«DEAR VICKY»: la collection intime du designer montréalais Gabriel Drolet-Maguire

Bouleversé par le VIH et la COVID-19, le jeune designer montréalais Gabriel Drolet-Maguire a décidé de raconter son histoire et sa vision assombrie du monde dans son travail.

Sa plus récente collection, sa troisième, «DEAR VICKY», fruit de quelques années de préparation a été présentée pour la première fois dans son entièreté le weekend dernier à Montréal dans le cadre d’une collecte de fonds au profit de Lignes de fuite, une organisation indépendante à but non lucratif qui veut promouvoir les jeunes designers alternatifs.

««DEAR VICKY» est née, car je sentais qu’il y avait une mésinformation sur le VIH. J’ai voulu exprimer ma peur lorsque j’ai reçu mon diagnostic pour faire réfléchir, nous a expliqué Gabriel Drolet-Maguire en entrevue. Puis, Vicky, c'est un personnage fictif qui symbolise le VIH, c’est un animal, un serpent rouge que j’ai apprivoisé. «DEAR VICKY», c'est un dialogue avec mon VIH, ce vilain incompris.»

Lily Da Silva / Agence QMI

«DEAR VICKY» trace aussi un parallèle entre la crise de COVID-19 et la vague mondiale de VIH dans les années 80.

«Ç'a pris trois ans de faire ce défilé à cause de la COVID. C’est un peu l’histoire qui se répète», a souligné le designer, déplorant au passage que «la rapidité à laquelle on a réagi pour la recherche de traitements sur la COVID versus au VIH» n’ait pas été la même.

PHOTO COURTOISIE / Lucie Bouvet

Inspiré des années 80 avec de l’élasthanne (spandex) et des lycras, la collection s’ouvre sur l'hiver et la mort avec des couleurs bleutées et du gel comme maquillage. Elle évolue en rouges sombres, référence à la chair et au sang. Sous-vêtements et ceinture de chasteté dominent. La courbe du serpent s’immisce partout spécialement sur la dernière tenue présentée, une robe de mariée rouge, cintrée par une sorte de corset et des manches bouffantes aux allures burlesques, en taffetas iridescent.

PHOTO COURTOISIE / Lucie Bouvet

Gabriel Drolet-Maguire mêle ainsi l’horreur et le grotesque dans ces tenues dévoilant sa vision d’une société contrôlée par une peur souvent infondée.

«Je vais chercher le gore un peu cheap des années 80 pour ramener un humour, pour montrer à quel point cette peur du VIH est ridicule», affirme-t-il.

PHOTO COURTOISIE / Lucie Bouvet

Diplômé en design de mode à l’UQAM en 2017, Gabriel Drolet-Maguire, dans la fin vingtaine, a deux autres collections à son actif: «SØRRY MØM», qui abordait son combat contre la dépendance à la méthamphétamine, et «HONEYCUM», sur la peur de donner le VIH aux autres.

Dans le futur, le designer souhaite une collection plus joyeuse, mais toujours engagée. Il voudrait notamment «raconter les histoires des autres».