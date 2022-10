Espoirs du canadien: Luke Tuch, le truck

ST. LOUIS | « Il frappe pas mal plus fort que moi. Il frappe comme un camion. »

Le passage du Canadien à Buffalo, plus tôt cette semaine, a permis de prendre des nouvelles de Luke Tuch. Choix de deuxième tour du Canadien en 2020, l’attaquant des Terriers de l’Université de Boston est le jeune frère d’Alex, l’ailier droit des Sabres.

« J’ai eu l’occasion de regarder quelques matchs. Luke joue très bien. Il semble avoir ajouté un peu de vitesse à son jeu, ce qui lui permet d’être un peu plus efficace en attaque », a noté l’Américain de 26 ans.

À 20 ans, le jeune frère Tuch amorce sa troisième saison dans les rangs universitaires. Vendredi soir, dans un revers de 2 à 1 contre l’Université du Massachusetts à Lowell, il a été le seul marqueur de son équipe. Il s’agissait de son troisième but de la saison.

« Il a subi une blessure cet été qui l’a empêché de participer au Championnat mondial junior. Il a dû faire de la rééducation au cours de l’été, mais s’est présenté au camp en très bonne forme physique. Je suis très fier de lui », a souligné le grand frère, qui avait fait le saut chez les professionnels après deux saisons à Boston College, le grand rival des Terriers.

Luke fera-t-il de même au terme de la présente campagne ou préférera-t-il terminer ses études en arts et sciences ?

« Je n’ai aucune idée de ses plans. Il a encore une longue saison devant lui. Dans ma famille, on vit au jour le jour. J’ai quand même hâte de voir ce que l’avenir lui réserve. »

À 6 pieds, 2 pouces et 210 livres, Luke Tuch a assurément la maturité physique pour faire le saut.

Lane Hutson mène la charge

Coéquipier de Tuch avec les Terriers, Lane Hutson a poursuivi son excellent début de saison. Samedi, le choix de deuxième tour du Canadien au dernier repêchage a marqué le but égalisateur dans les dernières minutes de la troisième période avant d’inscrire celui de la victoire en prolongation.

Le défenseur affiche maintenant un dossier de trois buts et cinq mentions d’assistance en sept rencontres.

Regard vers le futur

Le Canadien étant dans une période de reconstruction, il regorge de jeunes espoirs à Laval, dans les circuits juniors canadiens, le réseau universitaire américain et en Europe. Chaque semaine, Le Journal publiera un compte-rendu de quelques-uns d’entre eux.

WHL | Jared Davidson

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

L’attaquant des Thunderbirds de Seattle a connu un autre week-end faste. Choix de 5e tour du Canadien en 2022, il a ajouté trois points à sa fiche, vendredi. Son deuxième but du match s’est avéré le but gagnant. Le lendemain, il a ajouté un but à son dossier pour porter sa récolte à 17 points (7 buts, 10 passes) en neuf matchs. Il se classe au 12e rang des pointeurs de la WHL, au premier rang de son équipe.

NCAA | Blake Biondi

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Au cours du week-end, le choix de 4e tour du Canadien en 2020 a doublé sa production. L’attaquant des Bulldogs de l’Université du Minnesota-Duluth s’est fait complice du but gagnant, vendredi, dans un gain de 3 à 2 sur Cornell. Le lendemain, contre cette même formation, il a inscrit son deuxième but de la saison, dans une victoire de 4 à 2. Notons que ses deux buts ont été enregistrés en supériorité numérique.

SM-Liiga | Oliver Kapanen

Photo d'archives, Agence QMI

Du côté de la Ligue élite finlandaise, Oliver Kapanen a été un rouage important dans la victoire de 2 à 0 du KalPa contre Lukko, vendredi. Il a participé aux deux buts de sa formation, inscrivant celui de la victoire. Après un lent départ, le choix de deuxième tour du Canadien en 2021, affiche un dossier de quatre buts et autant de passes en 17 rencontres.

SM-Liiga | Petteri Nurmi

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Toujours en Finlande, le défenseur Petteri Nurmi a connu un bon week-end. Dans un revers de 3 à 2, il s’est fait complice des deux buts de sa formation (HPK). Deux points récoltés à forces égales. Choix de 7e tour en 2022, l’athlète de 20 ans a connu sa soirée la plus occupée de la saison avec un temps d’utilisation de 21 min 53 s.

OHL | Cedrick Guindon

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Le centre de l’Attack d’Owen Sound a activement contribué aux trois victoires de sa formation. Jeudi, il a inscrit le but gagnant face aux Colts de Barrie. Deux jours plus tard, ses deux mentions d’assistance ont contribué au gain de 5 à 2 face au Storm de Guelph. Aujourd'hui, contre les Frontenacs de Kingston, le choix de 4e tour du Canadien a de nouveau inscrit le but gagnant, en plus d’ajouter deux passes.

LHJMQ | Riley Kidney

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Le Titan d’Acadie-Bathurst éprouve sa part d’ennuis cette saison, ce qui n’empêche pas Riley Kidney de récolter des points sur une base régulière. Le choix de 2e tour en 2021 a été crédité d’une passe dans chacun des deux matchs qu’il a disputés ce week-end. En 14 matchs depuis le début de la campagne, l’attaquant de 19 ans a récolté 19 points (5 buts, 14 passes).