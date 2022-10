L’Assomption: Le Vieux palais de justice redeviendra «hanté» pour l’Halloween

Le Vieux palais de justice de L’Assomption, jadis considéré comme «hanté», continue d’attirer la curiosité malgré sa nouvelle vocation culturelle. Des enquêteurs en phénomènes paranormaux y seront pour l’Halloween cette année.

«Les gens appellent beaucoup pour avoir des visites et savoir s’il y a des possibilités d’enquêter sur des phénomènes paranormaux, nous a expliqué Allison Dion, adjointe administrative au Vieux palais. Il y a aussi des gens qui nous appellent pour chasser les fantômes chez eux.»

Mme Dion a récemment réussi à convaincre l'OBNL qui gère le bâtiment – habituellement réservé à des événements culturels - à tenir des soirées d’enquêtes paranormales, ce dimanche ainsi que lundi.

Une seule soirée était prévue, mais devant l’écoulement très rapide des billets, une deuxième soirée a été organisée pour le lendemain. «Je recevais encore plein de messages, a-t-elle mentionné. J’ai poussé pour avoir une autre date, il y a beaucoup de vidéos du Vieux palais sur YouTube, les gens sont intéressés par ça.»

Ces soirées divisées en groupes de 30 personnes comprendront des visites au cours desquelles seront relatés des faits paranormaux qui se seraient déroulés dans l’immeuble patrimonial au fil du temps. Il sera aussi question des personnes dont les fantômes hanteraient les lieux.

Les enquêteurs de paranormal sur place présenteront aussi leur matériel d’enquête, comme des outils de détection de champs magnétiques, de variations de température ainsi que de proximité de mouvements.

«Les enquêteurs vont assister les gens qui vont pouvoir participer aux enquêtes, poser des questions et manipuler le matériel», a expliqué Mme Dion.

Photo AGENCE QMI, Simon Dessureault

«Phénomènes troublants»

Mme Dion nous a également parlé de quelques phénomènes étranges qui auraient eu lieu dans le passé au Vieux palais de L’Assomption, notamment trois caméras dans la salle de cour qui se seraient arrêtées net alors que la chaise du juge se serait mise à bouger toute seule.

Des messes noires et d’autres activités occultes y auraient également été tenues par le passé.

La plus vieille partie du bâtiment date de 1811. Il servait d’abord de résidence, puis se sont ajoutées des nouvelles parties et fonctions. Ainsi, il a abrité le palais de justice du comté, de même que le bureau d’enregistrement du comté. Et la Compagnie de la Baie d’Hudson y a déjà eu un comptoir.

Le Vieux palais a été classé monument historique en 1973.

Il y a un peu plus de deux ans, la Ville de L'Assomption s’en est portée acquéreur afin de le préserver, lui «et sa vocation à caractère culturel, patrimonial et historique».