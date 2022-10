L’ensoleillement se poursuit ce week-end au Québec

La journée de dimanche sera généralement ensoleillée au Québec, et finira le week-end en beauté avant de laisser place à un lundi nuageux qui s’annonce.

Les températures de l’ouest et de l’est du Québec atteindront en moyenne 12 degrés Celsius au plus chaud de la journée, et descendront jusqu’à 3 degrés au plus froid.

La région de Montréal fera exception avec un mercure maximal de 14 degrés et minimal de 6 degrés Celsius.

Le centre du Québec sera moins chanceux avec des températures minimales qui dépasseront difficilement le 0, et atteindront en moyenne -1 degré Celsius. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean se maintiendra entre 2 et 5 degrés au minimum de la journée.

Au meilleur de la journée, le mercure atteindra les 12 degrés en moyenne dans le centre du Québec.

Le nord et l’extrême nord alterneront entre nuages et averses de pluie et de neige, avec des températures comprises entre -1 et 2 pour le nord, et des températures stables autour de -10 pour l’extrême nord.