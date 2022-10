L’équilibre fragile des personnages: 5 questions à Richard Blaimert, auteur de Cerebrum

Richard Blaimert s’est toujours intéressé à l’âme humaine. Dans Le monde de Charlotte, une jeune fille confiait à son psy ses réflexions sur ce qui l’entourait. Déjà l’équilibre de ses personnages était une préoccupation. Il a été avant-gardiste en proposant Cover girl, une série sur les drags, ou Nouvelle adresse qui abordait avec une grande justesse l’aide médicale à mourir qui ne faisait pas les manchettes. On lui doit les comédies Les hauts et les bas de Sophie Paquin et Penthouse 5-0 où l’exubérance cachait souvent un vide affectif. Et il a aussi abordé la romance et ses doutes avec Hubert et Fanny. On a salué l’audace de Cerebrum qui traite finement de la santé mentale sur fond de polar. Une expérience qu’il a reconduite pour une seconde saison dont l’accouchement fut sensible à l’image du soin qu’il porte à ses personnages.

Photo courtoisie, ICI Télé

Henri Lacombe fut d’abord interprété par Claude Legault. Dans la saison 2, François Papineau en a pris le relais. Est-ce qu’un changement d’acteur influence la musicalité des dialogues que pond l’auteur ?

Avant j’étais plus collé sur qui allait jouer mes personnages. En vieillissant et avec l’expérience, les acteurs me viennent plus tard dans le processus. Claude était venu rapidement dans mon esprit. Le perdre a été extrêmement difficile. On l’a attendu. C’était une grosse pointure à remplacer. On s’est demandé qui pouvait se confronter au personnage. François est extraordinaire. Il est plus grand, un peu plus gauche dans son corps, quand Diane (Sonia Vachon) veut le serrer dans ses bras, par exemple, mais quand je regardais le montage, il y avait des moments où les deux acteurs se ressemblaient. Le personnage s’est imposé. Je n’ai donc rien changé.

Dans la première saison, l’intrigue visait directement le docteur Lacombe. L’intrigue de la saison 2 porte sur un de ses patients. Était-ce acquis que certains des patients reviendraient avec une trame encore plus forte ?

Jules (Alexis Martin) s’est imposé. Il permettait de voir jusqu’où on peut aller pour faire chavirer une vie. C’était important que j’aie du plaisir à l’écrire et que rien ne soit gratuit. Si tu ramènes des personnages, il doit absolument y avoir des actions supplémentaires.

On sait que le suspense est un genre très populaire. Avoir des personnages qui ont des troubles de santé mentale est-ce un terreau fertile en ce sens ?

Ce qui est complexe avec la santé mentale, c’est que ce n’est pas sexy. Dramatiquement, si je n’avais que ça, ça serait lourd. En psychiatrie, les cas sont sérieux et la guérison est longue. Il y a une évolution, mais aussi des rechutes. Le public aime les cas plus percutants. Quand on fait du policier, on doit garder le show haletant. Cette saison, le Dr Lacombe consulte et même la santé mentale de Simone (Christine Beaulieu – l’enquêteuse) est affectée.

C’était audacieux de traiter de santé mentale quand la première saison a été mise en ondes. Est-ce important de rester aussi actuel par rapport aux cas ?

Cerebrum est une série exigeante à écrire. C’est à la fois une série policière et une série d’hôpital. J’ai quatre consultants qui relisent mes textes. On parle plus de santé mentale qu’avant. J’ai traité de schizophrénie d’une façon plus douce en saison 1. Le refaire, je mettrais le personnage en crise parce qu’aujourd’hui on en parle davantage. Je dois toujours me questionner sur ce qu’on n’a pas vu. Deux ans à l’avance. Un jeune qui a l’air d’un monstre, des crimes sur les réseaux sociaux, un cas fronto-temporal. Ça, c’est la psychiatre Marie-Eve Cotton qui m’est arrivée avec ça. Ça prend un bon dosage. Il faut avoir la délicatesse de choisir les sujets, mais aussi de savoir où s’arrêter. Ce n’est pas mon rôle de tout montrer. Je dois gérer un degré d’inconfort à la fois réaliste et respectueux.

Henri et Simone entretiennent une relation ambiguë. Trouves-tu du plaisir à susciter un peu de confusion en nous même si l’on sait qu’une relation est impossible ?

Je sais ce que les personnages pensent. Quant à moi, l’attirance est plus forte du côté d’Henri que de Simone. Henri est sensible à sa grande beauté jusqu’au moment où Christian (Éric Robidoux) lui dit qu’elle est lesbienne. Il y a quand même quelque chose qui touche Simone en Henri. Il a un côté paternel, touchant, confortant, sécurisant. Ce sont deux âmes très solitaires. Et comme je passe toutes mes journées devant l’ordinateur, c’est plaisant de développer des scènes où il y a un petit glissement. Ça amène un peu de légèreté.

►Cerebrum Les mardis 21 h sur ICI Télé