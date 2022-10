Les Broncos l’emportent à Londres

Latavius Murray a inscrit le touché de la victoire au quatrième quart dans un gain de 31 à 17 des Broncos de Denver contre les Jagaurs de Jacksonville, dimanche à Londres.

Le vétéran porteur de ballon a atteint la zone des buts grâce à une course au centre de deux verges.

Melvin Gordon a également marqué un majeur au sol pour les Broncos (3-5) tandis que Jerry Jeudy y est parvenu en vertu d’une passe de six verges de Russell Wilson. Ce dernier a complété 18 de ses 30 passes pour 252 verges, subissant également une interception.

Chez les Jaguars (2-6), Trevor Lawrence a été intercepté deux fois, permettant malgré tout aux siens de progresser de 133 verges grâce à 18 passes réussies. Evan Engram a capté l’une d’entre elles dans la zone des buts.

Cette rencontre était la troisième et la dernière présentée au Royaume-Uni par la NFL cette saison après ceux entre les Vikings du Minnesota et les Saints de La Nouvelle-Orléans ainsi qu’entre les Giants de New York et les Packers de Green Bay, plus tôt au mois d’octobre.