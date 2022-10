Les décorations de Noël bloquées l'an dernier déboulent dans les rayons

Les décorations de Noël arrivées après la bataille l'an dernier aux États-Unis à cause des difficultés d'approvisionnement ont passé l'année stockées et vont enfin pouvoir être vendues par des détaillants pressés de s'en débarrasser, malgré l'inflation qui réduit le pouvoir d'achat.

«L'année dernière, c'était évidemment très très difficile d'obtenir suffisamment d'arbres (de Noël), suffisamment de produits, à envoyer à nos clients», explique Chris Butler, PDG du site de vente de sapins artificiels et de décorations de Noël, National Tree.

«Cette année, c'est un peu l'inverse», continue-t-il, dans un entretien à l'AFP, «il y a beaucoup beaucoup de stocks. Chaque détaillant, chaque fabricant, a énormément de sapins, énormément de guirlandes, parce que tout est arrivé trop tard l'année dernière».

AFP

Du côté des jouets, la situation est similaire. «Nous sommes passés de "nous n'en avons pas assez" à, maintenant, "nous en avons trop"», remarque James Zahn, éditeur en chef de la publication spécialisée, The Toy Book.

Il y a un an, en effet, les délais d'expédition étaient considérablement allongés par le manque de conteneurs pour faire traverser les océans aux produits fabriqués en Asie.

Et une fois arrivés près des côtes américaines, les bateaux devaient patienter au large des ports en raison du manque de main-d'œuvre pour décharger, et du manque de conducteurs pour acheminer les colis jusque chez les détaillants.

Résultat: des sapins de Noël sont arrivés en janvier. Parfois même en février.

Dépenses réduites des consommateurs

La chaîne de grands magasins Kohl's a ainsi préféré garder les articles de fin d'année arrivés en retard plutôt que de les brader à l'orée du printemps.

«Le père Noël, le bonhomme de neige et les sapins de Noël ne changent pas beaucoup», a souligné la responsable financière du groupe, Jill Timm, lors d'une conférence organisée par Goldman Sachs en septembre.

Le stock c'est de l'argent. Pas question donc, pour les commerçants, de conserver un an de plus des boules de Noël et chaussons à têtes de rennes.

AFP

Depuis Noël 2021, cependant, l'inflation est passée par là.

Même en comptant les coûts de stockage et les intérêts, les sapins achetés l'année dernière restent «un peu moins chers» que ceux qui arrivent en ce moment, remarquait Richard Galanti, responsable financier du grossiste Costco, en septembre.

Les consommateurs américains font face à la plus rapide hausse des prix depuis 40 ans, avec une inflation de 8,2% sur un an. Et le remède pour la faire baisser n'augure rien de bon, puisque cela nécessite de faire ralentir l'activité économique, ce qui risque de provoquer une récession.

AFP

Avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, «les consommateurs pourraient ne pas dépenser autant», anticipe Chris Butler.

L'inflation continuera «de peser fortement (...), ce qui pourrait entraîner une saison des fêtes difficile pour les détaillants», soulignait mardi Lynn Franco, du Conference Board, un institut de recherche économique. Avec de tels stocks, «une demande insuffisante peut entraîner de fortes remises qui réduiraient leurs marges bénéficiaires».

Promotions

A cette période de l'année, détaillants et prestataires logistiques devraient être en train de se mettre en ordre de marche pour lancer la saison des fêtes.

Mais en raison d'une «demande des consommateurs plus faible», et de magasins «surstockés», «les volumes de biens transportés ont ralenti et le prix du transport a diminué», relève Oren Klachkin, économiste pour Oxford Economics.

Avec l'inflation, les prix des jeux et jouets ont, dans l'ensemble, augmenté «d'environ 15%» par rapport à Noël 2021, selon James Zahn. «Cela va faire une différence pour les familles déjà contraintes par la hausse des prix de l'alimentation et du carburant», avance-t-il.

Les fabricants de jouets comme Hasbro, qui distribue le Monopoly, les pistolets Nerf et les figurines Transformers, doivent ainsi s'adapter au pouvoir d'achat rogné des parents.

«Nous avons vu le consommateur moyen devenir de plus en plus sensible aux prix au fil de l'année», reconnaissait mardi son PDG, Chris Cocks, en soulignant que les opérations de promotions étaient devenues «de plus en plus importantes».

Mattel, le vendeur des poupées Barbie et des jouets Fisher-Price, a aussi prévenu mardi qu'il allait proposer davantage de rabais à l'approche des fêtes.