Les variations de la météo affectent-elles les articulations des personnes aux prises avec des douleurs arthritiques?

Avoir des douleurs lancinantes aux articulations est le lot de 1 Canadien sur 5. En effet, six millions de personnes au pays sont aux prises avec ce sérieux problème qui retreint la mobilité et cause préjudice à la qualité de vie. Et au retour de l’humidité et du froid, plusieurs personnes arthritiques diront ressentir des douleurs chroniques. Est-ce à dire que la météo aurait un effet sur nos articulations?

Les douleurs aux articulations peuvent prendre différentes formes et différents noms. Au départ, on appelle rhumatisme le terme général qui regroupe diverses conditions douloureuses, souvent inflammatoires, des articulations, tendons, ligaments, os. L’arthrite, l’arthrose, ainsi que l’ostéoporose en sont des exemples bien connus.

L’arthrite, une maladie chronique

L’arthrite elle-même inclut des centaines de maladies inflammatoire des tissus, causant de la douleur, de l’enflure et de la raideur dans les articulations. Certaines très incapacitantes. Parmi ces maladies inflammatoires : la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrose, la tendinite, la bursite, la fibromyalgie, l’arthrite juvénile.

Bien qu’elle puisse se manifester sur n’importe quelle partie du corps, l’arthrite affecte surtout les hanches, les genoux, la colonne vertébrale et d’autres articulations portantes. On constate souvent que l’arthrite est d’origine inconnue, venant majoritairement d’une réaction auto-immune. Les personnes atteintes d’arthrite composent donc avec une maladie chronique qui se manifeste de façon continue, permanente ou récurrente, s’étalant sur plusieurs mois à la vie entière.

Lorsque l’on parle d’arthrose, la forme la plus courante d’arthrite, on décrit une maladie dégénérative qui cause l’usure anormale, de même que la détérioration du cartilage et de l’os d’une articulation. Ce sont les genoux, les hanches, les mains et la colonne vertébrale qui sont les plus fragilisés par l’arthrose. Cette maladie touche plus de trois millions de Canadiens.

Froid, humidité et pression barométrique

« J’ai mal au genou, il va pleuvoir! » Elles sont nombreuses les personnes souffrant d’arthrite à évoquer des douleurs accentuées aux articulations lors de changements de facteurs météorologiques. La Société de l’arthrite du Canada indique que des études suggèrent qu’effectivement, la météo peut affecter les symptômes de douleurs chroniques.

Les chutes de pression barométriques drastiques, à la baisse comme à la hausse, selon chacun, peuvent accroître la douleur, tout comme l’humidité. Bien que l’on n’ait pas encore trouvé le pourquoi exact, l’une des hypothèses établies suggère que ces brusques changements météorologiques affecteraient la circulation et la pression des liquides dans les articulations, ce qui a pour effet d’augmenter l’inflammation.

Pour leur part, certains chercheurs avancent l’idée que l’usure du cartilage causée par l’arthrite pourrait contribuer à rendre les os sensibles aux variations de pression. Ou que les changements de pression atmosphériques entraîneraient une contraction et une dilatation des muscles et tendons, provoquant ainsi une douleur articulaire.

Par ailleurs, une étude menée en Angleterre auprès de participants souffrant d’arthrite en vient à la conclusion « qu’une humidité relative élevée et des vents forts, ainsi qu’une pression atmosphérique faible étaient associés à une sévérité accrue de la douleur chez les personnes ayant des maladies à long terme causant des douleurs ».

Source : La Société de l’arthrite du Canada