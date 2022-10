Marc Dupré: la fête du dimanche soir

Reprenant le concert qu’il devait donner en ouverture des Francos en juin dernier - annulé en raison de la COVID-19-, Marc Dupré a offert toute une fête, dimanche soir à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Dans une forme remarquable, malgré quelques essoufflements ici et là, le chanteur a défendu les chansons de son huitième et plus récent album «Où sera le monde», paru en 2021.

Il a entre autres chanté «Tout l’amour qu’on donne», «Tout ça pour rien» et la chanson titre «Où sera le monde». Il a également offert, au grand plaisir du public, plusieurs de ses grands succès dont «Si on changeait», «Qu’est-ce que t’as fait de moi» - la deuxième chanson qu’il a composée au début de sa carrière d’auteur-compositeur-interprète -, «Si pour te plaire» ou encore «Entre deux mondes», que sa belle-mère Céline Dion lui a écrite.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La signature musicale de Marc Dupré est efficace et rassembleuse.

Ses refrains accrocheurs ont d’ailleurs entraîné les spectateurs à se lever de leur siège pour chanter et danser avec lui pendant presque toutes les 90 minutes du concert.

Invitée par le chanteur à se rapprocher de la scène après la troisième chanson, une partie du parterre de Wilfrid-Pelletier s’est d’ailleurs amassée au-devant de la scène pour profiter du spectacle de plus près.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Volubile et drôle, l’animateur de «Star Académie» qui donne dans la pop-folk, a aussi incité les gens à filmer, à prendre des photos et à «se lâcher lousse» avec lui, puisque tout ce dont il avait besoin, a-t-il adressé à la foule dans l’une de ses nombreuses interventions, c’était leur enthousiasme, leur énergie et surtout leurs cris.

Pour ce concert, Marc Dupré était accompagné de cinq musiciens. La mise en scène était pour sa part dépouillée, mais les impressionnants jeux de lumière donnaient au concert les airs d’un spectacle au Centre Bell.

Célébrant ses 30 ans de carrière cette année, le chanteur a aussi repris certains titres popularisés par d’autres, comme «Suspicious Minds», façon Elvis, et en duo avec sa fille Stella «On s’est aimé à cause» - qu’il a composée pour Céline Dion - et la symbolique «Heaven» de Bryan Adams.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Rappelons qu’en début de carrière, alors imitateur, Marc Dupré s’est fait connaître grâce à sa personnification du chanteur canadien.

La tournée de Marc Dupré «Où sera le monde» se poursuit à travers le Québec. Le chanteur sera également de retour comme coach aux côtés de Corneille, Marjo et Mario Pelchat à «La Voix», au tournant de la nouvelle année.