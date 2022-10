Montréal, de Beau Dommage à gros dommages

Quelle est la pire chose que tu peux faire à quelqu’un qui vieillit mal ?

Lui ressortir une photo de sa jeunesse.

Quand il était beau, lisse, souriant.

Quand il regardait la vie avec espoir.

Le contraste entre ce qu’il était et ce qu’il est devenu va le frapper comme un coup de poing en pleine face.

LE QUÉBEC ARRIVE EN VILLE

C’est ce qui arrive ces temps-ci chez nous avec Montréal.

Depuis qu’on a reçu la magnifique réédition vinyle du premier album de Beau Dommage, avec l’excellent travail de remixage de Ghyslain Luc Lavigne qui vous donne l’impression de réécouter ces tounes qu’on connaît tous par cœur pour la première fois, on a les oreilles dans le Montréal de 1974 et les yeux dans le Montréal de 2022.

Et le contraste est cruel.

Comme si tu mettais une photo de Brigitte Bardot période Et Dieu créa la femme à côté d’une photo de Brigitte Bardot période « bébé phoque ».

Le premier album de Beau Dommage, sorti il y a 48 ans, a permis au Québec de quitter le fleuve, les îles et les forêts de Vigneault et de Félix et d’arriver en ville.

Comme avec les premières pièces de Tremblay, on découvrait les balcons, les sheds, les ruelles.

On était tanné du bruit des vagues et on voulait entendre : « Manon, viens souper, si tu viens pas tout de suite ben là, tu pourras t’en passer ! Attends pas qu’moman a soit tannée pis qu’a descende ! »

LE JARDIN DES MERVEILLES

Avec Rivard, Huet, Bertrand, Desrosiers et la gang, on se promenait dans les rues de Montréal les yeux gros comme des assiettes, comme un kid lâché lousse dans un magasin de jouets après l’heure de fermeture.

Chaque coin de rue était un jardin des merveilles.

Le quartier chinois sous la neige ! Le mont Royal tenu serré par Westmount comme dans un étau !

Un accident au coin de St-Hubert et Jean-Talon !

Les jeunes qui se tiennent au fond des cours ! Nos premières blondes qu’on rencontrait dans des hangars !

La première fois qu’on a fait l’amour, au coin de Beaubien pis d’la neuvième !

Et puis il y a eu les autres albums, aussi...

Marie-Chantal et sa grosse maison à Westmount, on est dix mille sur la rue Saint-Paul, l’année de l’amour l’année de l’Expo, l’incident à Bois-des-Fillion, Motel Mon-Repos, Dupuis Frères...

On était peut-être sorti du bois, on avait peut-être quitté nos îles et nos sillons pour se retrouver en ville perdus dans des millions, Montréal, avec ses rues sales et transversales, nous semblait aussi magique et aussi charmante que Saint-Dilon ou l’île d’Orléans.

LE BLUES D’LA MÉTROPOLE

Cinquante ans plus tard, que reste-t-il de ce Montréal ?

Que chanteraient les gars et la fille de Beau Dommage s’ils débutaient leur carrière aujourd’hui ?

Les cônes orange ? Les bouchons ? Les fusillades ? Les sans-abri ?

Quel instrument remplacerait la belle flûte traversière de Chinatown ?

J’adore la nouvelle réédition du premier album de Beau Dommage.

Mais elle m’attriste.

Je regarde la pochette, et j’ai l’impression de regarder une photo jaunie d’une ville que je ne reconnais plus.