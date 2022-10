Nouvelle-Beauce: une personne meurt après une sortie de route

Un homme est mort dimanche matin après que sa voiture a percuté un poteau d’Hydro-Québec et pris feu à Saint-Isidore, en Nouvelle-Beauce.

L’accident s’est produit dimanche vers 5 h 30 du matin, sur la route 173, d’après Béatrice d’Orsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L’homme est mort à l’intérieur de sa voiture.

Guy Martel/Agence QMI

Les causes et circonstances de la sortie de route sont toujours inconnues, et des policiers en enquête collision ont été dépêchés sur place.

L’enquête est en cours et la route 173 toujours fermée.