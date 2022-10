Quand la vie ne te fait pas de cadeau

Comme vous êtes une personne que j’apprécie et après vous avoir relaté jadis le triste sort réservé à mon frère, je voudrais vous parler de moi. J’en suis à mon vingt-cinquième traitement de chimiothérapie ce matin. Avec le temps, je suis devenue la mascotte du service d’oncologie. C’est moi qui remonte le moral des nouvelles patientes et les infirmières adorent que je fasse ça !

Après m’avoir diagnostiqué une bronchite à la suite d’un examen rapide et sans aucune radiographie, le médecin s’est ravisé devant mon état qui se détériorait et a poussé plus loin son analyse. Lors du diagnostic final, devant l’ampleur de mon cancer du poumon de stade 4, il m’avait donné entre six et neuf mois de vie.

Le pire, c’est que l’oncologue m’a asséné cette nouvelle alors que j’étais dans la salle d’examen, et sans aucun soutien pour la recevoir. Je me demandais d’ailleurs comment on pouvait prédire ainsi la durée de vie de quelqu’un de manière aussi précise. Eh bien, croyez-le ou non, malgré ce terrible coup du sort qui fait pendre cette terrible menace de mort au-dessus de ma tête, j’en suis aujourd’hui à mon dix-neuvième mois de survie.

Moi qui ne pensais même pas me rendre à mon anniversaire, ni même avoir droit à un deuxième printemps suivi d’un deuxième été. Quand je pense qu’à l’annonce du diagnostic j’ai braillé ma vie pendant les deux mois qui ont suivi. Avoir su que la chimio pouvait me prolonger ainsi, jamais je n’aurais perdu autant de jours précieux à m’apitoyer sur mon sort. Faque je ne me gêne pas pour dire aux nouvelles patientes que j’aide de rester positives et de continuer à vivre le mieux possible.

Mon moral reste bon même si je ne pèse plus que 92 livres pour mes cinq pieds et neuf pouces. Je m’occupe encore de mon terrain d’un acre sur lequel je me suis fait un beau jardin que j’entretiens au mieux. Comme tous les gens qui vieillissent d’ailleurs, y a des choses dont j’ai fait le deuil, mais plusieurs autres sont encore à ma portée.

En terminant, je voudrais souligner à tous ceux et toutes celles qui vous lisent que la vie reste belle et que ça m’a fait un bien énorme de leur raconter des bribes de la mienne, moi qui suis désormais seule dans la vie.

J’ai célébré mes 64 ans en septembre

Merci de ce si généreux partage. Comme je le dis dans une de mes conférences : « La vie vaut la peine d’être vécue, à la condition de la vivre en entier ! » Je soupçonne l’ampleur de l’énergie que vous devez déployer pour survivre au quotidien en dépit du fait que vous savez que votre date de péremption approche. Mais c’est tout à votre honneur de vous maintenir aussi droite et forte devant l’adversité.