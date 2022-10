Que font les commandos canadiens ?

Des soldats canadiens opèrent en Ukraine, selon plusieurs médias, dont le New York Times. Ils fournissent armes et formations aux forces armées ukrainiennes et recueillent des renseignements sur les Russes

Interrogé sur ces informations, le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, a déclaré que l’armée « ne parlera jamais d’opérations spéciales discrètes ou sensibles, ni ne les confirmera ou ne les infirmera ». Mieux vaut s’abstenir que mentir.

Un indice sur les missions qu’accomplissent les commandos canadiens se trouve dans la liste des équipements fournis par le Canada aux forces armées ukrainiennes. Elle comprend des fusils à ultra-longue portée de calibre .50. En Lettonie, des soldats canadiens forment également les militaires de ce pays à utiliser ces armes.

Réputation mondiale

Les Forces armées canadiennes ont une réputation mondiale dans ce domaine. Leurs tireurs d’élite détiennent trois des cinq records mondiaux de distance de tir létal.

En 2017, un soldat canadien a réalisé en Irak le plus long tir meurtrier de l’histoire militaire à 3450 m de distance. À Montréal, un tireur dans la croix du mont Royal atteindrait une cible à la Tour de l’Horloge du Vieux-Port. Pour toucher une cible aussi éloignée, le sniper canadien a dû ajuster son arme pour tenir compte du vent, de l’angle de la lumière solaire, même de la courbure de la terre et de sa vitesse de rotation à sa latitude de tir. Le projectile a mis environ 10 secondes pour tuer le combattant de l’État islamique.

Dans un courriel à NPR (Radio publique américaine), le Commandement des opérations spéciales a révélé que le tir a été effectué par un membre de la Deuxième Force opérationnelle interarmées, FOI-2 (JTF-2 en anglais). Il ajoutait : « Pour des raisons de sécurité opérationnelle et pour préserver la sécurité de notre personnel et de nos partenaires de la coalition, nous ne discuterons pas de détails précis sur le moment et la manière dont cet incident s’est produit. »

La fierté oblige la vérité

En décembre 2014, une source familiarisée avec ses opérations en Irak m’avait confié que des membres de FOI-2 participaient à des opérations visant à tuer des combattants islamistes à de très grandes distances. Lorsque Le Journal et l’Agence QMI ont rapporté que des tireurs d’élite canadiens étaient engagés contre Daesh en Irak, Ottawa a nié que des membres des FAC étaient « directement engagés dans des activités de tireurs d’élite contre l’État islamique ».

Le major général Michael Hood, alors chef de l’état-major des Forces canadiennes, a même déclaré dans un communiqué : « Les membres en Irak travaillent dans le cadre d’une mission bien définie qui a été adoptée à la Chambre des communes. Nous avons clairement indiqué que cette mission n’implique pas de troupes au sol dans un rôle de combat ».

Fin 2016, la Défense nationale affirmait au magazine Maclean’s que ses soldats ne participaient pas aux combats : « Notre mandat n’a pas changé. Nous sommes là pour former, conseiller et assister ».

Quand un tireur d’élite canadien a établi un record mondial en abattant un combattant de Daesh, la Défense nationale a laissé tomber cette fiction pour profiter de la gloire associée à l’exploit.

Les commandos de la FOI-2 actuellement en Ukraine se livrent-ils à ce genre d’opération ? S’ils le font, la confirmation ne viendra certainement pas d’Ottawa... à moins qu’un d’eux établisse un nouveau record mondial.

Le fusil le plus précis au monde

Photo courtoisie, Défense nationale

Le fusil de tireur d’élite C15A2 de calibre .50 (McMillan TAC-50) est considéré comme le fusil le plus précis au monde. Surnommé « Big Mac », il est l’arme standard des snipers canadiens depuis 2000. La variante A2 des C15 a été mise en service en 2017. C’est un fusil à verrou à commande manuelle, alimenté par un chargeur amovible à 5 cartouches. Il se compose d’un châssis modulaire en aluminium avec une poignée-pistolet et une crosse pliante et est équipé d’un bipied réglable en multipositions, d’un télescope à puissance variable et d’un silencieux.

Des records fracassés

Photo d'archives

Deux tireurs d’élite canadiens ont établi des records du monde de tir létal en mars 2002 dans la vallée de Shah-i-Kot en Afghanistan, tuant des combattants islamistes à des distances de 2310 et 2426 mètres. Cinq commandos du FOI-2 ont tué plus de 20 talibans à des distances semblables, remportant des médailles Bronze Star des États-Unis. En 2004, l’unité FOI-2 en Afghanistan a reçu la Presidential Unit Citation du président George W. Bush.