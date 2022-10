Sauver l’Halloween !

Pas une année ne passe sans que l’Halloween se retrouve au cœur d’un débat de société.

Les infirmières sexy ne sont finalement que le dernier symptôme de cette prise d’otage collective d’une fête qui est sans cesse récupérée par la cause du moment.

Il y a eu l’interdiction des costumes de Squid Games, parce que, objectivement, des parents ont laissé de trop jeunes enfants regarder cette série télé ultra-violente qui ne leur était pas destinée.

Il y a eu la COVID, alors que des enfants, dehors dans la rue, auraient été responsables de la troisième vague qui a condamné Noël en 2020.

Au fil des ans, les interdits se sont accumulés, comme des indulgences sur l’autel de la rectitude politique.

Juste le plaisir

C’est ainsi, surtout, qu’on a oublié pourquoi adultes et enfants adorent l’Halloween : c’est l’anti-Noël !

Car l’Halloween c’est le bonheur de se retrouver avec les gens qu’on aime pour faire la fête et des folies, sans les devoirs de Noël.

Pas de cadeaux, pas de belles robes, pas de dinde et encore moins de déchirements sur les obligations familiales. Juste une fête.

Pour les enfants, c’est la magie de Noël, sans ses inconvénients.

La magie de s’inventer, le temps d’une journée, une réalité parallèle dans laquelle tous les fantasmes sont permis. Le bonheur, non pas de jouer, mais de se croire princesse ou pompier. L’audace d’être une vedette rock même si ça n’arrivera jamais. Le culot de se déguiser en emoji d’aubergine sans que maman ait compris. La fierté de faire peur sans avoir peur.

L’Halloween, c’est avant tout le droit de transgresser les règles du quotidien. Le droit de se maquiller, de manger trop de bonbons, de se coucher trop tard, de ne pas s’endormir à cause du « rush de sucre ».

Tradition

L’Halloween c’est aussi, et peut-être surtout, tout comme Noël, l’occasion de perpétuer des traditions.

Ma mère était la reine de l’Halloween. Un vieux kimono et une de ses postiches (c’était encore la mode à l’époque) et je devenais une Geisha avant de savoir ce que cela signifiait. Peu importe, c’était beau. Un bout de tissus doré, une perruque et une opération maquillage, et je me retrouvais dans la peau de Cléopâtre.

Clown, Pierrot, Bécassine, Fifi Brindacier, elle avait toujours la réponse à mes délires du moment.

J’ai repris le flambeau avec un costume d’homme des cavernes délirant pour le fils de mon mari, ceinture en os de chien et tunique en jute à l’appui.

Projet commun

Mais c’est avec ma fille que j’ai redécouvert le plein potentiel de cette fête.

Costume de vedette rock, sorcière de Mulan, mariée zombie sont autant de prétextes pour se doter d’un projet commun à l’abri des devoirs et des responsabilités.

Il y a les longues réflexions sur le concept à retenir, puis les visites répétées au Village des Valeurs et dans les magasins de tissus, et enfin, la confection. Couper, recouper, coudre, recommencer... Les erreurs deviennent prétextes aux fous rires qui placent ce vaste chantier au cœur d’un moment privilégié.

C’est aussi juste ça et tout ça, l’Halloween.

Le résultat final n’est jamais parfait. Mais nous sommes toujours aussi fières qu’heureuses. Car ensemble, à tout coup, nous nous rappelons que l’Halloween, c’est la journée de l’année où on s’en fout !

Un soir par année, ce n’est pas trop demander, non ?