Songwriter: la vie rêvée de Richard Marx

Il y a toujours de la magie émanant de ce que touche Richard Marx ; même après plus de 40 ans de carrière. Toujours avide de projets créatifs, l’auteur-compositeur-interprète de 59 ans vient de lancer un album éclectique baptisé Songwriter. Cet opus vient s’ajouter au livre Stories to Tell, publié l’été dernier, dans lequel le chanteur relate son histoire.

Après avoir vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde et être le seul artiste masculin de l’histoire dont les sept premiers simples ont atteint le top 5 du palmarès Billboard, Richard Marx est loin de vouloir ralentir la cadence.

« J’ai toujours eu cette vision d’une longue carrière en musique, mais je savais que les filles qui crient d’excitation pendant mes concerts avaient une date limite, raconte en riant l’artiste originaire de Chicago. D’un côté, j’ai toujours su que je ferais de la musique jusqu’à ma mort, mais d’un autre, je ne me serais jamais attendu à faire des séries de spectacles à presque 60 ans. Cela est juste magnifique ! »

Richard Marx souligne le sentiment de liberté venant avec l’âge qui lui permet désormais de faire les choses par pur plaisir. C’est d’ailleurs ainsi qu’est né son dernier opus, Songwriter, offert au monde le 30 septembre dernier. Dans le plus pur plaisir de créer un album éclectique comme il en avait envie. Des pièces plus rock comme il en livrait à ses débuts, et d’autres à saveur country, plus pop aussi, ainsi que des balades, évidemment.

Savourer le moment

« Si j’ai la chance de vivre jusqu’à 90 ans, il me reste un tiers de ma vie à vivre, dit le chanteur. Cela m’a frappé et me donne envie de faire attention à ce que je vais faire du reste de ma vie. Cela inclut la scène, car j’aime encore plus être sur scène maintenant que quand j’étais jeune. »

C’est d’ailleurs en racontant diverses petites histoires de vie sur scène, entre les chansons, qu’on lui a suggéré d’écrire un livre sur son histoire. Stories to Tell raconte ses débuts, ses succès et ses échecs vécus tout au long de ses 40 ans de carrière.

Pour l’artiste, être toujours présent, actif et demandé à ce stade de sa carrière et de sa vie est un cadeau, et les concerts sont ses récompenses. Il a aussi appris à savourer le moment présent.

« Je bois un Martini sur scène chaque soir, lance-t-il. Je vois mes spectacles comme des soirées entre amis. Pour moi, c’est toujours le meilleur boulot au monde ! »

♦ L’album Songwriter se trouve sur les plateformes. Sa biographie Stories to Tell est aussi disponible en format papier, numérique et audio. Pour le suivre : richardmarx.com.