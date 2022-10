Un surdoué québécois chez les Blues

ST. LOUIS | Les surdoués au hockey, comme dans tous les sports, sont une denrée rare. Si c’est le cas sur la patinoire, ça l’est encore plus dans les officines des équipes de la LNH. Elliott Mondou est assurément l’un d’entre eux.

• À lire aussi: Elliott Mondou : héros dans l’ombre pour Équipe Canada junior

Âgé d’à peine 22 ans, le jeune homme de Shawinigan occupe, depuis le début de la saison, le rôle de coordinateur vidéo pour les Blues de St. Louis.

Mondou est tellement un trésor pour l’équipe du Missouri que celle-ci a refusé toutes les demandes d’entrevue du Journal à son sujet.

Même le directeur général, Doug Armstrong, à l’origine de son embauche après l’avoir côtoyé avec le programme olympique canadien, a décliné les demandes d’entretien.

« Ils ont pratiquement créé ce poste pour lui. Il vient en soutien aux entraîneurs. C’est lui qui analyse pour tous les coach’s challenges. Il fait du dépistage en amont. Il analyse les tendances des prochains adversaires, des joueurs. Il fait beaucoup dans les statistiques avancées », décrit Martin Mondou, père d’Elliott, mais également directeur général des Cataractes de Shawinigan, là où tout a commencé.

Un jeune homme cérébral

Comme c’est souvent le cas, le jeune Mondou, alors âgé de 16 ans, a profité d’un poste laissé vacant pour faire ses premiers pas dans le domaine. D’ailleurs, c’est son prédécesseur Joël Duguay, parti relever un nouveau défi en Europe, qui a insisté auprès de Martin pour qu’il donne une chance à son fils.

« On était dans la dernière portion de la saison. Je trouvais que le timing n’était pas très bon pour commencer. Mais Joël m’avait dit de ne pas m’inquiéter », raconte Mondou, le paternel.

Une décision qu’il n’a jamais regrettée. Comme quoi, parfois, quand on a le nez trop collé sur l’arbre, on ne voit pas la forêt.

« Elliott a toujours été assez cérébral. C’était le gars doué à l’école qui n’avait pas besoin d’étudier autant que les autres pour obtenir de bonnes notes. En plus, il a toujours compris la game. Ça faisait un bon mélange pour devenir un bon coach vidéo », a-t-il poursuivi.

De retour avec les Cataractes depuis la fin de la dernière campagne, Daniel Renaud se trouvait derrière le banc de l’équipe lors des trois premières saisons complètes d’Elliott dans son rôle d’entraîneur vidéo.

Un bourreau de travail

« C’était particulier parce qu’il avait le même âge que mes joueurs les plus jeunes. Il était en secondaire 5 avec quelques-uns d’entre eux. Mais, il a toujours été très en avance sur son groupe d’âge. C’est un gars très mature. »

Assez même, pour avoir lui-même développé son propre logiciel pour colliger les données.

« Sérieusement, il pourrait faire de l’argent en tabarouette avec ce qu’il a monté. C’est tellement professionnel. Ça démontre qu’il ne craint pas de mettre les heures qu’il faut », soutient le pilote des Cataractes.

« Pour un groupe d’entraîneurs, quand tu peux compter sur quelqu’un de compétent comme lui, ça simplifie énormément la charge de travail. Tu n’as qu’à prendre le montage et faire un tri dans les séquences. Ça me permettait de mettre du temps ailleurs, de passer plus de temps en rencontre individuelle avec mes joueurs. »

La réputation de Mondou a rapidement fait le tour du circuit.

En demande partout

Bien qu’à l’emploi des Cataractes, il a accompagné le Titan d’Acadie-Bathurst dans sa conquête de la coupe Memorial en 2018. Les Islanders de Charlottetown ont également eu recours à ses services lors leur parcours éliminatoire de 2021.

Puis, ce fut son entrée au sein d’Hockey Canada où il a été appelé à travailler au Défi mondial des moins de 17 ans, au Championnat mondial junior et aux Jeux olympiques de 2022. C’est là qu’il a croisé la route d’Armstrong qui, visiblement, a été charmé par le talent et l’éthique de travail du jeune homme.

« Elliott n’avait appliqué pour aucun poste quand les Blues l’ont appelé. Ce coup de fil de Doug Armstrong était inattendu », raconte son père.

Mondou passera donc les deux prochaines saisons avec les Blues. Après, qui sait si on ne s’arrachera pas ses services aux quatre coins de la LNH.

Au lendemain de sa victoire contre les Blues, le Canadien a bénéficié d’une journée de congé. L’entraînement reprend lundi, avant de s’envoler pour le Minnesota.